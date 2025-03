Lo que pide Merchi, madre de Anabel Pantoja, en medio del calvario de su hija

La situación de Anabel Pantoja y David Rodríguez no mejora con el paso de las semanas y los meses. Después de vivir un infierno con el ingreso de su hija Alma en el hospital durante 18 días, aún continúan con el peso de la justicia sobre sus hombros. Se enfrentan a una delicada investigación que trata de determinar cómo su pequeña pudo acudir de urgencias con tan graves lesiones y si ellos podrían haber tenido algún tipo de responsabilidad. El proceso judicial se alarga, aún no hay fecha de juicio y tampoco parece que se vaya a archivar la causa ya. Es más, subrayan que el hecho de no haberse archivado es porque alguna duda queda aún pendiente entre los investigadores.

En medio de este calvario, la pareja trata de hacer su vida y mostrar total normalidad en las rede sociales. Así despejan las dudas y se alejan de la controversia que les pisa los talones. Además, aprovechan para atesorar buenos momentos en familia y amigos, con constantes viajes a Madrid, Sevilla o Córdoba. Aquí juega un papel decisivo Merchi, la madre de la influencer, que también trabaja en la tarea pública de evidenciar que todo marcha según lo planeado y que nada perturba su tranquilidad. De ahí que le haya acompañado a su última escapada a visitar a la Virgen del Rocío, donde ha lanzado una poderosa petición.

Story de Anabel Pantoja desde Almonte con la Vírgen Rocío Instagram

Lo que pide Merchi, madre de Anabel Pantoja

Después de viajar a Madrid y pasar fugazmente por Gran Canaria, se han instalado de nuevo en Sevilla junto a Merchi. Pero ha sorprendido a propios y extraños que la familia haya puesto rumbo a Almonte, en Huelva, donde se encuentra la ‘Blanca Paloma’. Aquí los devotos tratan de pedir a la Virgen Rocío lo que ansían en sus vidas, además de dar las gracias por todo lo bueno que les han brindado bajo su protección. Algo que Anabel Pantoja entendía como “obligatorio”, como así ha mostrado este jueves en sus redes sociales.

Anabel ha querido dar las gracias a la virgen considerada protectora de la infancia. Es lógico caer en el motivo que le ha llevado a esta peregrinación, después de lo mal que lo ha pasado al lado de su hija, que estuvo dos semanas ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva: “Era obligatorio darle las gracias”. Pero no solo se viene a agradecer, también a pedir un poquito más si es posible, para tener motivos para regresar de nuevo. Esta tarea la ha hecho pública Merchi, que en sus propias redes sociales ha escrito: “También teníamos que venir a verte. Danos salud a todas las personas”. Pedía para todos, especialmente a los suyos, pero quiere que todos tengan su gracia y gocen de buena salud.