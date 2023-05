Anabel Pantoja se disculpa ante el momento crítico de Manuel Cortés en "Supervivientes"

El hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés ha tenido que abandonar esta semana su participación en "Supervivientes", por prescripción médica. Ha sido una semana muy complicada porque el concurso ya ha empezado su cuenta atrás para la final.

En varios momentos, Manuel Cortés se ha tenido que aislar para someterse a pruebas médicas, y durante este tiempo Anabel Pantoja no le ha mostrado ningún apoyo, algo que sí ha hecho, por el contrario con su "archienemigo" Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja.

Esto habría generado malestar con personas cercanas a ella, además de sus seguidores en redes sociales, lo que le ha obligado a pedir disculpas públicamente.

Por ese motivo, la sevillana ha aclarado el malentendido en un video en el que asegura que no va a posicionarse: "No me apetece posicionamientos como si yo estuviera concursando, lo hago de corazón por mi familia y aquí a quien no le guste pues lo siento muchísimo".

"Quiero hacer una aclaración públicamente porque realmente quiero hacerlo y para que la gente se quede tranquila y sea real. Fue una cagada mía. La semana pasada estuve haciendo muchas cosas de trabajo. Estuvo mi primo Manuel malo. Pensaba que estaba aislado pero no estaba nominado. Entonces Raquel me pasó el cartel. No lo subí y en este caso no apoyé esa historia. Yo quería desde aquí decir que independientemente que he apoyado a Asraf para que se quede esta semana, apoyo a mis primos cien por cien. Siempre", explica Pantoja.

"Sí, vuelvo a repetir que estoy al margen del concurso pero lo sigo. Desde aquí mis disculpas. Voy a estar siempre y aunque parezca que intente quedar bien, lo hago y lo hago de corazón porque los quiero y porque sé que me apoyaron en mi concurso. Desde aquí decir que no hay que estar en guerra con nadie. Los apoyo a muerte", ha zanjado su disculpa.