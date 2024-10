Andrew Garfield se derrumba al leer un texto sobre el amor y la pérdida

El actor Andrew Garfield ha acudido al podcast "Modern Love", de la periodista Anna Martin para promocionar su último trabajo y no ha podido derrumbarse al hablar de temas personales. El ganador de un premio Bafta y de un Globo de Oro estaba leyendo una parte de un ensayo sobre el amor y la pérdida cuando no pudo contener las lágrimas, ante la sorpresa de Martin.

"Mi mujer lleva sin ponerse un bikini desde hace seis años y probablemente no se lo volverá a poner jamás. Dice que es muy mayor, lo que me hace a mí ponerme triste. Es una mujer bella, con canas en su pelo", comenzaba el fragmento que ha leído el intérprete. Pero la siguiente frase afectaba sobremanera a Garfield: "Mis padres no siguen concediendo de noche". "Perdón", dijo antes de romper a llorar. "No, es muy bonito, ¿quieres tomarte un descanso?", le aconsejó Anna Martin, pero el actor quiso seguir leyendo pasados unos minutos.

No tardaría en confesar que el texto le había hecho rememorar la reciente pérdida de su madre. "No lo sé. Es un misterio. Esto es por lo que el arte es tan importante, porque puede llevarnos a lugares a los que no podemos llegar de otra manera. No sé por qué me está afectando tan profundo, pero siento a este hombre escribir y siento que está tocando algo tan universal", explicó.

Después, Garfield ha relacionado la lectura con su último trabajo cinematográfico. "Hay momentos en la película, particularmente después de los diagnósticos, que solo veo a dos personas que quieren vivir. No preguntan por mucho más, solo quieren crear una vida. Y creo que eso es lo que queremos todos".