Ángel Cristo atiza a Bárbara Rey donde más le duele: "Me ha sentado varias veces en el banquillo"

Ángel Cristo Jr. regresó hace días a España desde Honduras, donde se encontraba participando en "Supervivientes", y parece que ese paraíso tropical no ha calmado su actitud beligerante contra su madre. Bárbara Rey interpuso una demanda contra él por todos los ataques que le dirigió en diferentes platós de televisión, un enfrentamiento legal sobre el que el hermano de Sofía Cristo ha sido puesto al tanto nada más aterrizar en Madrid.

"Me ha puesto una demanda? Pues mira, ya tengo otra, pero es absurdo. Cuando uno va ante un juez, jura decir la verdad. Así que vamos a decir todos la verdad", comienza diciendo Ángel Cristo Jr., insinuando así que su madre podría estar dispuesta a mentir ante un tribunal.

El exsuperviviente ha ido más allá y se ha referido a sus problemas anteriores con la Justicia, devenidos de los tejemanejes fiscales de Bárbara Rey que implicaron a sus hijos. Un asunto por el que la vedette se mostró profundamente arrepentida y que ahora Ángel Cristo Jr. utiliza para echárselo en cara.

"Cómo voy a tener miedo si ya mi madre me ha sentado en el banquillo varias veces. Yo ya voy a un juzgado y es como si voy ahora mismo a mi casa", ha expresado ante los reporteros.

Ángel Cristo, sin pelos en la lengua, responde a la demanda de Bárbara Rey y sentencia a Arantxa del Sol Europa Press

Una actitud que nada tiene que ver con la que Bárbara Rey ha mostrado en las últimas semanas. Pese a sus públicas y sonadas desavenencias, la actriz ha dejado claro con sus últimas declaraciones que siempre querrá a su hijo e incluso dio la cara por él cuando fue expulsado de "Supervivientes" de forma disciplinaria.

"No voy a hablar del tema, pero lo fundamental es que lo voy a seguir queriendo me haga lo que me haga toda mi vida. Aunque me clavara un puñal. Por encima de todo voy a querer a mi hijo", señaló en "Así es la vida".

Sobre las acusaciones que ha recibido de parte de la opinión pública que lo tacha de "montajista" y de haber orquestado los ataques contra su madre para ganar notoriedad, Cristo se defiende asegurando que "yo nunca he vendido nada y yo lo único que he hecho es contar mi vida. La gente dice que he hablado de mi familia, pero no, yo he contado lo que yo he vivido, y por desgracia ha sido con mi familia".

De momento, una reconciliación entre madre e hijo se antoja imposible, más por falta de ganas de Cristo que de Rey.