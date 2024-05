Bárbara Rey rebaja el tono y defiende a su hijo Ángel Cristo tras su expulsión de "Supervivientes"

Bárbara Rey podría estar cambiando de parecer y tender puentes hacia una reconciliación con su hijo. A principios de mayo, la periodista Leticia Requejo advertía en "TardeAR" que la vedette emprendería acciones legales contra Ángel Cristo y Ana Herminia, su nuera, por todos los ataques que le han dirigido desde diferentes platós de televisión.

Pero las heridas del corazón de Bárbara Rey parecen haber sanado antes de lo esperado y en los últimos días hemos sido testigos de algunas muestras de apoyo público que invitan a pensar que la actriz estaría dispuesta a limar asperezas con su hijo.

Se ha posicionado a su favor después de que Cristo haya sido expulsado disciplinariamente de "Supervivientes" por sobrepasar los límites geográficos permitidos, una suerte de fuga que incluso obligó a las autoridades hondureñas a intervenir. "La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros hasta que al final fue localizado en perfecto estado", comentó el presentador Carlos Sobera sobre el incidente.

Bombazo en “Supervivientes 2024”: Ángel Cristo, expulsado de manera fulminante Telecinco

Desde el programa "Así es la vida" se pusieron en contacto con Bárbara Rey para conocer su opinión sobre esta cuestión, y sorprendió a todo el mundo con sus palabras: "No voy a hablar del tema, pero lo fundamental es que lo voy a seguir queriendo me haga lo que me haga toda mi vida. Aunque me clavara un puñal. Por encima de todo voy a querer a mi hijo".

Unas declaraciones conciliadoras que hoy repite ante los reporteros que han dado con ella en la calle. La artista ha intentado excusar a su hijo recordando que acababa de pasar por un momento tan tenso en el concurso que no pudo controlar su arrebato de marcharse. "No voy a hablar de este tema porque no estoy siguiendo nada porque no, por salud, pero yo creo que estaría saturado", mantiene Rey al tiempo que expresa que "no me sorprende nada" a estas alturas de su vida.

Bárbara Rey defiende a su hijo Ángel Cristo después de que Carmen Borrego le haya llamado "psicópata" en Supervivientes Europa Press

Ya son dos los mensajes de tono cordial que la vedette parece enviar a su hijo, mensajes muy diferentes a los que él le hacía llegar desde Honduras. "Para mí es una liberación no tenerlas en mi vida, me he quitado una carga, una mochila, un peso, un lastre… Me he quitado una mochila cargada de negatividad y, lo siento, de maldad. Mi madre dijo por todos lados que yo estaba muerto. Yo lo único que le tengo que decir es que el cordón umbilical está totalmente cortado, que deje de resucitarme", expresó Cristo antes de ser expulsado del concurso. ¿Removerán su conciencia las palabras de su madre? ¿Habrá al fin paz entre ellos?