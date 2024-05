Bombazo en “Supervivientes 2024”: Ángel Cristo, expulsado de manera fulminante

Ayer se vivió uno de los momentos más estrambóticos de la historia de “Supervivientes”. La dirección del programa decidió expulsar de manera definitiva Ángel Cristo, que se marchó de la playa de Honduras no sin antes pasar lista y dar su opinión de los todos los temas pendientes que le ha ocasionado el programa, desde la supuesta agresión que sufrió con Arantxa de Sol hasta los últimos rifirrafes con sus compañeros de la isla, como es el caso de Aurah Ruiz.

Huyendo del ejército

El ex concursante de 'Supervivientes', Ángel Cristo, ha decidido violar las normas del programa al abandonar la zona de seguridad establecida por la organización. Este perímetro está diseñado para mantener a los participantes a salvo de cualquier peligro en los Cayos. Sin embargo, Cristo desapareció durante tres horas, poniendo en riesgo su vida y la del equipo de rescate. Carlos Sobera, el presentador, destacó al inicio de la gala: "Esto supone una extrema peligrosidad. Esto pone en peligro su vida y la del operativo que participó en su búsqueda". Además, Sobera subrayó que la imprudencia de Cristo, que involucró a la fuerza naval de Honduras, tendría graves consecuencias: "Obviamente, infringir las normas del programa con una imprudencia de este calibre va a tener consecuencias".

En una conexión agitada con el concursante, la organización de 'Supervivientes' comunicó su expulsión inmediata: "Ángel Cristo ha incumplido una de las normas principales y básicas de 'Supervivientes': saltarse el perímetro de seguridad, poniendo en riesgo su seguridad y la del equipo de rescate". Cristo respondió: "Me parece fantástico porque es lo que yo quería: marcharme", despidiéndose de sus compañeros con un contundente: "No tengo tanta ambición como vosotros de ganar dinero". Sobera cortó rápidamente la conexión tras estas declaraciones, aunque no fue lo único que soltó por su boca el hijo de Bárbara Rey.

Su versión de la agresión de Arantxa

Durante una tensa discusión, Carlos Sobera intentó contextualizar lo que decía Ángel Cristo, pero la interrupción no fue bien recibida. Cristo respondió: "No, si me vais a cortar, no hablo. La gente tiene que entender lo que ocurre". Sobera explicó el ritmo del reality y advirtió sobre las consecuencias de su decisión, lo que enfureció a Cristo: "Me da igual las consecuencias. Hablemos de cuando Arantxa del Sol me pegó en la lancha y no hubo consecuencias. Aquí consecuencias para unos sí y para otros no".

Sobera replicó: "Arantxa del Sol está fuera de ‘Supervivientes’ por sus actos". Cristo insistió: "Tenía que haberse ido dos semanas antes". Sobera aclaró: "Cuando se supo, se tomaron decisiones y está fuera del concurso». Cristo exclamó: "Mentira, lo juro por mi hija". Sobera respondió: "Tú decidiste no denunciar. Luego nos enteramos". Cristo concluyó: "Eso no es así. No mientan a la gente, por favor", antes de cortar la conexión.

Duro enfrentamiento contra Aurah Ruiz

Ángel Cristo afirmó tener el valor y el honor de no perjudicar a nadie, lo que provocó una dura respuesta de Aurah Ruiz: "Mira, Pinocho. Yo no nombro a mi hijo para mentir. Tú has jurado por tu hija. Vergüenza debería darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija treinta veces en un año. Pobre madre". Cristo, enfurecido, respondió: "Repite lo que has dicho. Eres una desgraciada, una pobre desgraciada. No vuelvas a hablar de mi familia nunca más. No tienes ni idea. Desgraciada, indigente mental". Aurah clamó: "Poseidón, quiero denunciar a Ángel Cristo", a lo que él replicó: "Sí, sí porque es lo único que sabéis hacer las mujeres. Pisar a los hombres". Sus compañeros le criticaron por machista, pero Cristo insistió: "Es una desgraciada".

La situación se intensificó cuando Aurah replicó: "Desgraciado tú que mira cómo estás", y Cristo continuó insultándola: "Mi vida es de verdad. No como la tuya, que lo único que has hecho es vender tu vida. Eres gentuza, de lo peor que hay".Carlos Sobera reprendió a Aurah por su comentario sobre la hija de Cristo: "El comentario que hiciste sobre la hija de Ángel fue absolutamente desafortunado. A los menores hay que protegerlos y no se les puede mezclar en este concurso. Insisto, va a tener consecuencias. A todos, vamos a mantener a los hijos de todos fuera del concurso".