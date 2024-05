Bárbara Rey da un golpe en la mesa y demanda a Ángel Cristo y su nuera, Ana Herminia

Ángel Cristo parece estar encantado con cómo se están resolviendo las cosas en su vida, aunque no de todo es consciente. Nada más entrar a ‘Supervivientes’, su madre, Bárbara Rey, se culpó del delito de alzamiento de bienes y logró salvar a sus hijos de una posible condena a prisión. Eso sí, les ha dejado antecedentes penales. Después ha logrado convertirse en protagonista indiscutible de la edición, con boda con Ana Herminia incluida en Honduras. Su hermana, Sofía Cristo, ha tratado de no alimentar la polémica y le ha deseado lo mejor en su nueva vida, lo mismo que ha mantenido la vedette a lo largo de estas semanas. Hasta ahora. Se ha visto superada por las circunstancias y ha terminado estallando como nunca antes, hasta el punto de anunciar que emprenderá acciones legales contra su vástago y su nuera. La guerra se recrudece en la familia y Ángel no es conocedor de ello. Todavía.

Ángel Cristo y su novia, Ana Hermida Instagram

“Para mí es una liberación no tenerlas en mi vida, me he quitado una carga, una mochila, un peso, un lastre… Me he quitado una mochila cargada de negatividad y, lo siento, de maldad. Mi madre dijo por todos lados que yo estaba muerto. Yo lo único que le tengo que decir es que el cordón umbilical está totalmente cortado, que deje de resucitarme”, decía Ángel Cristo días atrás desde su isla perdida en Honduras. Esto ha cabreado mucho a su madre, que se habría decidido al fin por confiar en la justicia para pararle los pies a su hijo y también a Ana Herminia, quien desde hace unos meses se ha convertido en su enemiga pública número uno.

Así lo ha asegurado Leticia Requejo en la tarde de este jueves en ‘TardeAR’, poniendo de relieve que la actriz está al límite de sus capacidades. Ya habló en su día de la depresión por la que atraviesa desde que su vástago la traicionase en ‘De viernes’ y desvelase los secretos de la familia. Sin embargo, los últimos desprecios han supuesto el empujón que necesitaba para buscar el amparo judicial: “Ella ya no puede más. La gota que ha colmado el vaso y por lo que ha decidido ir hacia delante e ir con todo es escuchar en boca de su hijo cómo se refiere a Sofía. Bárbara ya ha dado el ok a sus abogados para que vayan redactando una demanda contra Ana Herminia y contra Ángel Cristo por injurias y calumnias”.

Bárbara Rey siempre ha querido dejar claro que no piensa hablar mal de su hijo en público. Eso sí, el joven se lo ha estado poniendo difícil y en más de una ocasión ha tenido que morderse la lengua para no echar fuego con sus declaraciones. Pero el hecho de que Ángel Cristo cargue ahora también contra su hermana es el punto de inflexión que parece haberlo cambiado todo. Las cosas se están precipitando y ya se están preparando las demandas para responder judicialmente a lo que consideran ataques injustificados y calumnias que no hacen más que ahondar en el dolor de madre e hija, que hacen piña contra las adversidades. Desde ‘TardeAR’, al conocer la noticia de las acciones legales que están preparando, se ha dividido en un animado debate entre los que apoyan a la vedette y los que tratan de comprender la forma de actuar del hijo, a quien consideran un títere en manos de su pareja, como así han planteado también tras escuchar a un testigo que trabaja con ambos.