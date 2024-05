Ángel Cristo pone en apuros a la dirección de “Supervivientes” en su sorpresivo regreso

Tras su mal comportamiento y sus desafortunadas palabras, que provocaron una salida abrupta y precipitada del concurso de Mediaset, Ángel Cristo regresaba al plató de “Supervivientes 2024”, a pesar de los fuertes rumores que apuntaba que el hijo de Bárbara Rey iba a ser vetado por parte de Telecinco y no iba a poder defenderse en directo de todo lo que le ha acontecido en el concurso, que no ha sido poca cosa. Ángel tuvo la oportunidad de explicar el motivo de su fuga que le arrastró a una expulsión disciplinaria, además de dar su versión sobre la supuesta agresión recibida por parte de Arantxa de Sol, cuya explicación pone en serios problemas a la dirección de “Supervivientes 2024”.

Acusación muy grave

La reciente reaparición de Ángel Cristo en el plató de 'Supervivientes 2024' ha sido marcada por una grave denuncia de agresión por parte de Arantxa del Sol, una exconcursante del reality. Según Cristo, Arantxa no le dio una simple colleja, como ella alegó, sino tres puñetazos: uno en el hombro, otro en la cintura y uno más en el centro de la columna. "Primero, ella no me dio una colleja. Me dio tres puñetazos. Yo no he hablado de ella ni de su marido. Ella me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámaras en la lancha y sí había testigos y le llamaron la atención", afirmó Ángel Cristo.

Los testigos del incidente, según Cristo, incluyen a Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y un inspector de la lancha. Javier Ungría, otro concursante, corroboró la agresión diciendo: "Se abalanzó sobre él. No sé si hubo puñetazo o colleja, pero sí que fue contra él". La polémica se intensificó cuando Sandra Barneda, la presentadora, preguntó sobre la reacción de Arantxa del Sol. Ángel Cristo insinuó que la agresión fue instigada por terceros, evitando dar más detalles. Barneda le instó a hablar libremente en el programa. Cristo reveló que el equipo de 'Supervivientes' le aconsejó no abordar el tema para no reavivar sus problemas de violencia de género previos. "El lanchero y el inspector informaron al equipo (de la agresión) y desde dentro del programa se me recomendó que, para no avivar mis problemas de violencia de género, era mejor dejar pasar el tema", señaló Cristo. Sandra Barneda negó esta versión, incitando a Cristo a explicar que se le pidió no darle importancia al incidente. Cristo enfatizó: "Es muy grave la acusación que estás haciendo". Ante esto, Barneda aseguró que 'Supervivientes' no tiene nada que esconder. Cristo replicó que si él hubiese sido el agresor, habría sido expulsado inmediatamente.

Finalmente, Cristo confesó que le dio tiempo a Arantxa para pedirle perdón, y al no recibir disculpas, decidió hacer pública la agresión y denunciar la supuesta censura del programa. "Me habéis pedido la verdad y esa es la verdad. Se me recomendó no seguir con el tema, ¿por qué tengo que mentir?", concluyó el exconcursante.

No pensó en las consecuencias

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de 'Supervivientes 2024' sigue siendo un tema polémico. Después de abandonar el perímetro de seguridad tras una discusión con Aurah Ruiz, el programa decidió expulsarlo. Algunos piensan que fue una estrategia de Cristo para salir sin pagar penalización, lo cual él niega rotundamente: "Cuando tomé la decisión de escaparme, nunca pensé en las consecuencias".

Sandra Barneda, la presentadora, mencionó las especulaciones en redes sociales y en Telecinco sobre la posible premeditación de su acción. Cristo insistió: "Si me fui es porque yo no pensé en las consecuencias". Pese a las dudas, él afirmó: "Yo no me quería ir. Quería alejarme en ese momento de la playa. Necesitaba el silencio y de repente me encontré caminando y caminando y no sabía cómo volver".Según Cristo, se perdió y no podía regresar: "Llegó un momento en el que ese cayo es muy grande y los límites, cuando los pasas, es selva y no hay caminos marcados". Defendiéndose, reiteró que todo lo que hizo fue natural y sin premeditación.