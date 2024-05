Ana Herminia, aliviada por la expulsión de Ángel Cristo: “No hace daño quien quiere, sino quien puede”

La noticia sobre la expulsión de Ángel Cristo Jr de la última edición de “Supervivientes” ha vuelto a poner el foco mediático sobre él y su pareja Ana Herminia. El hijo de Bárbara Rey ha traspasado todos los límites impuestos por la organización del programa al abandonar la zona de seguridad y protagonizar una fuga a la otra punta de la isla, por la que han tenido que desplazarse hasta las Fuerzas Armadas de Honduras.

Tras conocerse la noticia no tardó en comunicarse la expulsión definitiva del que había cosechado muchas posibilidades para convertirse en ganador de la edición. Ana Herminia, su prometida, no tardó en pronunciarse desde las redes sociales del propio Ángel Cristo, donde dio gracias a que ya fuera “libre”. El team Ángel contaba con numerosos apoyos en redes sociales y no han sido pocos los que han calificado de injusta esta expulsión. “Que les quede claro a todos que Ángel, si no lo expulsaban, iba a pagar para salir”, arrancaba relatando Ana Herminia en el perfil del concursante. Unas palabras que dan credibilidad a las teorías que afirmaban que Ángel habría sido consciente de las consecuencias que tendría esta fuga y esta era una estrategia para abandonar el programa.

Comunicado Ana Herminia Instagram

Lo cierto es que no parece que esta decisión haya pillado a su pareja por sorpresa: “Lo dijo bien claro, el show había terminado al comenzar el programa. Quería salir desde que fui a verle, porque no podía más con todo lo que estaba viviendo”, seguía detallando sobre su estancia en la isla, cuando realizaron una de las ceremonias más emotivas de la edición. “Me arrepiento de haberle convencido para que se quedara. Él, por su team Ángel, lo hizo”.

Por suerte para la pareja, que cada vez quiere alejarse más del foco mediático, ha visto aquí un descanso a lo que le ha tocado vivir en los últimos meses: “Gracias a Dios esta aventura ha terminado. Saldremos fortalecidos de esta pesadilla vivida”.

Este miércoles, Ana Herminia ha querido compartir una publicación de “nuestro ganador”. En ella se puede ver al concursante en un montaje con un león detrás: “No hace daño quien quiere, sino quien puede. Nos hicieron un gran favor con tu expulsión. Ahora solo esperar que llegues guerrero de vida y que demuestres una vez más de qué estás hecho”, indicaba en la publicación de “Instagram”, dando a entender que la historia “continuará”.