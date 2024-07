Arantxa del Sol y la frase que dinamitó su concurso y casi su matrimonio con Finito de Córdoba

Arantxa del Solha sido perdonada, en parte, por Mediaset, siéndole ya permitida la entrada a sus platós. La cadena había decidido alejar a la presentadora de sus espacios tras la agresión que propinó a Ángel Cristo a modo de puñetazos durante el desarrollo de ‘Supervivientes’. No se mostraron las imágenes y se trató de pasar por alto una infracción grave de los límites de convivencia en el concurso. Cuando saltó la noticia, se llevó a cabo una muerte mediática. Sin embargo, meses después, Telecinco ha decidido darle una nueva oportunidad, sentándola en el sofá de ‘De viernes’ para contar su versión de lo sucedido y, de paso, ajustar cuentas con su enemigo. El hijo de Bárbara Rey estaba presente en el plató y se vivieron momentos de tensión.

Mucho revuelo provocó que Ana Herminia desvelase en los platós de la cadena que había tenido un supuesto affaire con Finito de Córdoba. Mientras en España se vivía un boom mediático, sus parejas sobrevivían a duras penas en Honduras. Pero hubo un hecho que lo dinamitó todo, cuando el torero acudió al encuentro de su esposa a la isla desierta. Se mostraron muchas escenas de su apasionada visita, pero no hay constancia de la revelación que le hizo a hurtadillas y que cambió el curso del programa. El diestro le filtró a su mujer lo que se estaba comentando sobre ellos a miles de kilómetros de distancia y había supuesto un auténtico tsunami informativo. Y todo para alertarle de las intenciones de otro de sus compañeros: el periodista Kike Calleja.

“Cuidado con Kike Calleja que ha hecho insinuaciones entre Ana y yo. Esto está pasando en Madrid”, ha desvelado ahora Arantxa del Sol que le descubrió su marido durante su visita a Honduras. Esta información del exterior lo cambió todo. Y a ella le costó el concurso y no siente que sea justo, como así ha expresado en ‘De viernes’: “A la única que se le ha castigado ha sido a mí. Las agresiones verbales, la provocación… Subo a la lancha muy enfadada. No sé si le di con el puño cerrado o abierto. Me da lo mismo. Me parece increíble que después de lo que hemos vivido, yo he sido la única que he pagado”. Pero sentirse víctima de lo sucedido no le impide entonar el perdón una vez más, pues se siente arrepentida de haber actuado así, dejándose llevar por el impulso de sus emociones en una situación hostil.

“Cuando le veo en la lancha después de que me contaran lo que me contaron, pues pierdo los nervios y reacciono mal. Me decía ‘tu programa está en mis manos, Finita’, me decía unas cosas que me cuesta hasta reproducirlas. Para mí fue durísimo todo esto, ha sido sin duda la mayor traición que yo he sufrido en televisión. Me arrepiento de lo que hice, porque yo no soy una persona agresiva. En todo momento en este concurso yo siempre he actuado de buena fe y no he tenido mala intención. Con el tema de Ana Herminia yo no he tenido celos, de verdad”, aclara la presentadora, que no fue la única que pidió perdón por el desagradable suceso que le arruinó sus aspiraciones en ‘Supervivientes’ y también su futuro en la cadena.

Ángel Cristo también entonó el mea culpa: “Obviamente que yo le pido perdón, porque dije cosas desafortunadas. Yo con ella tenía una afinidad especial y de verdad que lo siento, pero en ese momento yo estaba muy dolido, porque me llamaste enfermo mental”. Una última acusación contra la que Arantxa del Sol se revuelve: “Yo no te llamé enfermo mental. Te dije que estabas mal de la cabeza. Yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo como para emitir un diagnóstico. Yo no soy una persona que s actué así fue por algo, me gustaría que se esclarecieran las cosas y si eso fuera así, no tendría problema en pedirte perdón”, zanjan la guerra, aunque sin llegar a firmar la paz, pues aún se entienden como enemigos naturales, al menos sí en los platós.