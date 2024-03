Ángel Cristo Jr. puede respirar tranquilo tras ser absuelto de la denuncia de su expareja

Ángel Cristo Jr se ha embarcado junto a sus compañeros de “Supervivientes 2024” en la aventura más intensa de los concursos de la parrilla televisiva. Aunque la polémica le sigue allá donde va, parece que ha conseguido cierta tranquilidad al desestimarse la denuncia por malos tratos que se había interpuesto contra el hijo de Bárbara Rey.

La noticia sobre esta demanda se dio a conocer a finales del pasado mes de noviembre, cuando Gema López sacó a la luz la denuncia interpuesta por su expareja y madre de su hija que se sumaría a una agresión a un policía en Marbella en 2010. Un pasado delictivo que se uniría a su relato de una infancia traumática en la que su madre era como “un monstruo” para él. Ahora, según ha explicado la revista “Semana”, habrían surgido nuevos datos sobre este caso que habría traído a Ángel Cristo de cabeza durante el último año. “La Fiscalía recurre a la Audiencia Provincial, que cree que se tiene que seguir investigando”, dijo en su día la periodista para “Espejo Público”. Un proceso que parecía que se alargaría más en el tiempo.

La actitud de Ángel Cristo Jr. está más relajada que nunca y así lo ha demostrado en las redes sociales, donde ha vuelto a subir contenido con cierta regularidad. Como revela la citada revista, el hijo de la vedette conoce este resultado desde el pasado 29 de febrero, pero no habría sido hasta ahora cuando se ha hecho público el resultado con el que limpia su imagen pública.

La falta de pruebas ha sido fundamental para terminar de archivar el caso. A principios del 2023 su expareja procedió a formalizar una denuncia que acabó recibiendo el Juzgado de Violencia de Género en Madrid. Abierto el proceso, en abril se terminó por sobreseer el caso de manera provisional: “Nos encontramos con que la recurrente denunció que su ex pareja había proferido contra ella insultos como “zorra” “puta” y “loca” mientras que en la transcripción del archivo de audio aportado por la denunciante solo se oye la expresión “tonta””. Este no fue el único delito del que lo acusó, pues la madre de su hija sostenía que había un “acoso” constante, pero finalmente “no consta la lista de llamadas recibidas por la perjudicada”, dice el auto al que ha tenido acceso la revista “Semana”.

Ángel Cristo Supervivientes

Este ha sido un proceso muy duro del que ya le advirtió en un primer momento Bárbara Rey. Su madre, consciente de todas las críticas que iba a recibir, temía que no lo soportara: “Tengo dolor porque sé que le van a hacer daño. No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja, te ampare y te ayude”, unas declaraciones que cogen fuerza cuando el día anterior a su entrevista en “De Viernes” saliera a relucir todo su historial.

La situación de Ángel parece mucho más calmada que antes y eso se ha visto reflejado en su comportamiento. Sin embargo, este no es el único frente que tenía sobre la mesa. Su relación con su madre y su hermana no es la mejor después de que diera detalles en televisión de un supuesto chantaje de Bárbara al Rey Juan Carlos y muchas otras escenas muy duras de su infancia. Por este motivo se le ha advertido a Ángel Cristo que se tomarán acciones legales si en su paso por “Supervivientes” continúa vulnerando el derecho al honor y la intimidad de su familia, algo que la propia Bárbara ha subrayado que “no es ningún tipo de amenaza”, decía a los medios después de que su hijo abandonara España.