La angustiosa reacción de Isabel Pantoja al ver las fotos de la boda de su hija de forma fortuita

Isabel Pantoja está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, aunque han sido ya tantos los que ha protagonizado que a muchos les deja insensibles este sufrimiento. La tonadillera ha tenido muchos conflictos con sus hijos, pero siempre llegaban a buen término y volvían a compartir nuevos recuerdos juntos. Sin embargo, en los últimos años esto ha dejado de ser así. Kiko Rivera le ha apartado de su vida, hasta el punto de expulsarla del hospital cuando sufrió problemas de corazón tras el ictus. No quiso saber nada de ella. Lo mismo que pensó la cantante sobre su hija, Isa Pantoja, cuando la invitó a su boda con Asraf Beno y ella optó por no acudir. De hecho, ni tan siquiera se molestó en rechazar la propuesta de ser la madrina del enlace, pues prefirió que el silencio hablase por ella.

Isa Pantoja junto a su prima, Anabel Pantoja, en el día de su boda con Asraf Beno Instagram

Sin embargo, parece que Isabel Pantoja no está tan conforme con la decisión que tomó en su día. No se siente orgullosa de haber dejado a su hija sola en el altar, teniendo que “mendigar” tener un padrino y que la gente que se supone que más la quiere ocupe un hueco en su enlace. También en el kiosco rosa, donde la boda fue ofrecida a través de una exclusiva para la revista ‘Lecturas’. La joven posaba radiante junto a su marido, pero también al lado Jorge Javier Vázquez, que estuvo solo dos horas, y de Anabel Pantoja, su prima. Unas fotografías que, pese a los intentos del entorno de la tonadillera, finalmente terminaron llegando a sus manos.

Desde el primer momento se quiso dejar claro que la cantante no podría tener noticias sobre la boda de su hija. También su entorno más cercano y sus trabajadores tenían órdenes de no comentar nada y evitar en todo momento que la revista llegase a ella. Finalmente, no hubo suerte y cuando se topó con las imágenes de forma casual, “tuvieron que calmarla y quedaron muy preocupados”. Así lo cuentan desde ‘TardeAR’, que detallan cómo reaccionó la madre al ver a su niña vestida de blanco, en su supuesto día más feliz de su vida, pero sola.

Isa Pantoja y Asraf Beno en su boda Lecturas

Desde el citado programa aseguran que el sentimiento que invadió a Isabel Pantoja al toparse de forma fortuita las fotos de boda de su hija no fue el enfado. Así se podría creer al estar presentes algunos de sus enemigos, como puede ser Dulce o Jorge Javier Vázquez. Pero en realidad lo que atenazó su corazón fue la tristeza: “Se arrepintió mucho de no haber tenido un gesto con su hija, haberla acompañado de alguna manera, haberla llamado al menos”. De ahí que no pudiese controlar sus emociones al ver la revista: “Se puso muy nerviosa, con mucha ansiedad”, detallan desde el programa de Ana Rosa Quintana.