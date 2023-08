Las angustiosas lágrimas del tío de Daniel Sancho al tratar de defenderle en público

Como no podría ser de otra manera, la familia de Daniel Sancho no levanta cabeza. Están destrozados. No hay otra forma de explicar cómo se encuentran ahora tras conocer que el joven empresario, a sus 29 años, ha planeado asesinar a su pareja, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, a sangre fría. Tanto, que llegó a verse capaz de desmembrar el cuerpo hasta en 14 partes distintas y repartirlas por distintos enclaves de la isla tailandesa a la que acudieron. Un truculento crimen que ha pillado por sorpresa a sus seres queridos, quienes le consideraban una persona “amable y muy extrovertida”.

A handout photo made available by Royal Thai Police shows Spanish chef Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo, 29, sitting next to evidence, after he was arrested for murder and dismembering the body of a Colombian man, at a hotel in Koh Phangan island, Surat Thani province, southern Thailand ROYAL THAI POLICE EFE

Entre ellos está Rodrigo Sancho, hermano del afamado actor Rodolfo Sancho y, por tanto, tío del asesino confeso del médico esteticista. No puede disimular el desasosiego que siente por ver a su familia desestructurada de la noche a la mañana, con su sobrino acusado por el Tribunal Provincial de Koh Samui de Tailandia de tres delitos distintos, entre el que destaca el de asesinato premeditado. Desearían que fuese una mala pesadilla, pero cada día siguen despertándose sabiendo que su horror es real y la noticia está copando titulares en medios de todo el mundo. Una delicada situación en la que Rodrigo Sancho ha encontrado fuerzas para enfrentarse a las preguntas de los reporteros con especial amabilidad.

El tío del joven chef acusado de asesinato y ocultación de pruebas no ha podido contener las lágrimas al tratar este caso con los profesionales que aguardaban a las puertas de su domicilio. “Le he limpiado el culo cuando era un bebé”, ha llegado a decir, roto de dolor, para evidenciar hasta qué punto puede sentir pena por lo sucedido y por ver las consecuencias que los actos de su sobrino le van a acarrear.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C) is escorted by Thai police officers as they arrive at a port before going to the court in Koh Samui island, southern Thailand, 07 August 2023. SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Reconoce que todo esto es “una auténtica pesadilla”, se lamenta, mientras espera nuevas noticias llegadas desde Tailandia, hasta donde se ha trasladado su hermano para estar velando por el cumplimiento de todas las garantías de su vástago durante el largo proceso legal que le espera. Un proceso que podría acabar con una condena a cadena perpetua, e incluso con una sentencia en firme a muerte.

"Me parece una pesadilla, es una pesadilla de hecho", vuelve a repetir Rodrigo Sancho muy dolido por las imágenes que llegan a su mente desde que conoció la noticia de lo sucedido. Su sobrino no lo tiene nada fácil para salir airoso de este entuerto en el que se ha visto envuelto. La familia de Daniel Sancho no desea restar importancia a sus actos y quieren que se haga justicia, pues es lo propio, aunque esperan que pueda cumplir condena en España y sus condiciones de vida mejores. “Confío en que esto acabe lo mejor posible, aunque el lío es gordo”, sentencia con las emociones desbordadas en todo momento y tratando de contener el llanto, no siempre con éxito.