La madre de Daniel Sancho rompe su silencio para defender a su hijo tras el asesinato

La acusación de asesinato que pesa sobre la mesa en contra de Daniel Sancho es muy grave. Él mismo lo comprende a la perfección y no niega los hechos. Es más, se declara abiertamente culpable y ha colaborado en todo momento con las autoridades tailandesas para esclarecer lo sucedido y, de paso, recuperar los restos diseminados de su víctima, Edwin Arrieta. La familia del joven de 29 años se ha visto sumida en un infierno de la noche a la mañana. Nada podría haberles preparado para lo que está sucediendo y no hay forma de mirar a otro lado, pues este truculento asesinato está copando todos los titulares y largas horas en la parrilla televisiva. Un dolor añadido para la familia, que ha pedido mesura y respeto para no entorpecer la investigación.

Foto proporcionada por la Policía Real de Tailandia en la que se muestra a Daniel Sancho bajo control policial ROYAL THAI POLICE EFE

El actor Rodolfo Sancho ya se ha pronunciado de forma oficial con los medios de comunicación, pero no hasta ahora la madre de Daniel Sancho. La siempre discreta Silvia Bronchalo ha roto su silencio tras conocer que su hijo iba a ingresar en prisión provisional. No es habitual que ella hable con periodistas, pues tampoco lo hizo durante su relación con el actor, ni tampoco cuando esta terminó y sus caminos se separaron. Pero ahora las circunstancias son bien distintas y ha roto su máxima para conceder unas breves palabras al programa ‘En boca de todos’, conducido por el presentador Diego Losada.

“Ha querido decirnos que estamos haciendo una película de todo esto sin saber nada”, explicaba Leticia Salas, periodista que ha logrado las primeras declaraciones de la madre de Daniel Sancho tras lo sucedido en Tailandia. Al parecer, la conversación fue fugaz y no dio demasiado tiempo a realizar preguntas y aclarar algunos puntos clave de este caso que tanta atención está acaparando. Una atención de la que Silvia Bronchalo quiere huir en todo momento, motivo por el cual ha preferido zanjar la conversación con el programa.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C), is escorted by Thai police officers to the court from Koh Phangan police station in Koh Phangan island, southern Thailand SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Por su parte, Rodolfo Sancho se ha volcado en cuerpo y alma en dejarle claro a su hijo que no está solo. Nada más conocerse la grave acusación que pesa sobre Daniel Sancho, su padre ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Tailandia. Poco o nada puede hacer para cambiar la suerte de su hijo, pero al menos sí puede facilitarle las cosas desde el exterior y darle el apoyo que necesita en el duro camino que le espera por delante. Compartirá celda con otros veinte reos, aunque antes deberá guardar cuarentena de diez días por protocolo Covid. Pero ya ha entrado en la prisión de Samiu de manera provisional. De ser declarado culpable, como así parece ser, podría no volver a disfrutar de un día más de libertad.