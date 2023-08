Primeras Palabras de Daniel Sancho: "soy culpable, pero estaba obsesionado conmigo"

Unas imágenes de Daniel Sancho en una sala de la comisaría tailandesa donde permanece detenido causan una cierta sorpresa. Su actitud no aparenta la menor preocupación a pesar de ser acusado de asesinato. Permanece sereno, con un semblante tranquilo y sin demostrar su temor ante las terribles consecuencias derivadas del asesinato del colombiano Edwin ArrietaArteaga, un cirujano plástico de 44 años al que le unía una estrecha amistad desde hace tiempo.

Una última hora nos llega desde fuentes policiales de aquel país. Son unas declaraciones del mismo Daniel a sus interrogadores, en las que confiesa que “soy culpable, pero era un rehén de Edwin, me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia, destruir la relación, y me sentía desesperado. No me he sentido forzado por la policía a declararme culpable…Ni me han pegado. Eso si, me siento muy incómodo.”

Este lunes pasará a disposición judicial tras permanecer encarcelado en la isla de Koh Nha Pgan desde el pasado viernes por la mañana. En esos tres días, el hijo del actor Rodolfo Sancho, por lo que se cuenta, se ha mostrado muy preciso en sus confesiones, justificando la acción criminal como un deseo de huir de la presión inaguantable a la que le sometía su amigo. Tuvieron una discusión fortísima y el español hizo lo que nunca hubiera tenido que hacer. Matar.

Una fuente cercana a Daniel desvela que hace poco “pasó unos días en Formentera con Edwin, se veían de vez en cuando y hacían viajes muy lujosos, en hoteles de cinco estrellas. Eran muy buenos amigos y nada nos hacía sospechar que iban a acabar tan mal. Daniel es un tío muy divertido y abierto. Muy extrovertido. Amante del surf, de los deportes acuáticos y de la buena vida”.

Uno de los trabajadores del catering La Boheme, el último lugar de trabajo del acusado, le califica como “ un buen chef, estupendo compañero y con una personalidad arrolladora. Cae bien a todo el mundo, porque es una persona que ayudaba todo el mundo”.

Según el periodista Miguel Frigenti, “ una fuente cercana a Daniel me transmite que el hijo de Rodolfo hizo varias llamadas desde la cárcel, la primera a su padre, la segunda a su ex novia Paula y la tercera a uno de sus mejores amigos. Daniel quería retomar la relación con esa chica, pero, al mismo tiempo, aseguran, estaba obsesionado con Edwin y el asesinato pudo deberse a un crimen pasional motivado por unos celos irrefrenables”.

Arrieta y Sancho, se rumorea, querían montar un negocio juntos relacionados con el mundo de la hostelería. “Edwin - manifiesta Daniel desde la comisaría - me engaño, estaba obsesionado conmigo, yo creía que íbamos a hacer negocios juntos, pero él quería otra cosa muy distinta conmigo. Yo me negaba pero él insistía en hacer cosas que yo no quería”. Ahora sale a la luz que mantenían una relación tóxica e inaguantable.

En el registro efectuado por la policía en la habitación del hotel se analizaron los desagües y se encontraron restos de sangre. Además, tanto el frigorífico como el baño acababan de ser limpiados a conciencia para eliminar cualquier rastro sanguíneo.

La última imagen de Edwin y Daniel la tomaron unas cámaras de la calle. Se les ve montados en una moto dirigiéndose a un destino indeterminado.

Este lunes se espera la llegada de Rodolfo a la isla, acompañado de un abogado español, el actor está en continuo contacto con la embajada española en Tailandia, que le tiene informado de todo lo que está ocurriendo con su hijo. Sabemos que se encuentra muy nervioso y deseoso de verse las caras con Daniel.

Si declaran culpable al acusado las opciones pueden suponer una pena de muerte o de cadena perpetua. De producirse esta última las autoridades tailandesas y las españolas podrían pactar que Sancho cumpliera parte de la condena en España.

La situación, de todas formas, va empeorando cada día que pasa. Se acumulan las pruebas contra el chef. Una mujer tailandesa deja entrever que Daniel le compró un kayak por mil dólares. En esa embarcación, presuntamente, el reo habría trasladado más bolsas con restos mortales de su amigo, arrojándolas al mar.

Este domingo 6, la policía lo ha dedicado a reconstruir los hechos

Los familiares y amigos de Edwin tienen previsto celebrar en estos días una misa funeral por su alma. Curiosamente, el colombiano les había dicho que se iba a pasar unos días de vacaciones a Paris, ocultando que su verdadero destino era Tailandia. En su país, era uno de los cirujanos plásticos más relevantes, y a su consulta acudían clientes muy famosos del país. Allí era una celebridad y se rumorea que su herencia es millonaria. Sus familiares han enviado un comunicado en el que especifican que no piensan hacer declaraciones para no entorpecer la investigación.

Comunicado de la familia de Edwin Arrieta Cortesia

Este domingo, los policías que se ocupan del caso han dedicado el día a reconstruir con el acusado los hechos, acudiendo a distintos puntos de la isla.

Como ya hemos contado en días anteriores, Daniel tiene 29 años, fue un tenista puntero pero acabó dedicándose al mundo de la gastronomía, animado por su madre, la ex actriz y también vinculada al mundo de la hostelería, Sandra Bronchalo. Ella fue su primera maestra entre fogones.