Anna Ferrer, alertada por una severa enfermedad por culpa de una garrapata

Anna Ferrerlo ha pasado realmente mal. Ha sufrido un auténtico drama personal. La hija de Paz Padilla llegó a pensar que tenía un lunar maligno en la cabeza, pues le había aparecido un pequeño bultito en el cuero cabelludo, que al tocarlo le dolía. Se informó a través de internet de qué podría tratarse y el diagnóstico, como suele suceder siempre cuando no se consulta a un profesional, era alarmista. Casi catastrófico: tendría un lunar maligno y, con ello, entra en juego la temida palabra de cáncer. Sin embargo, descartó esta posibilidad de inmediato cuando trasteando con el “lunar”, al día siguiente, se percató de que en realidad era una garrapata. Sintió un gran alivio por descartar un mal mayor, pero ahora está angustiada porque no conocía lo que conlleva que este parásito te elija como su fuente de alimento.

Anna Ferrer en sus stories sobre la garrapata Instagram

Durante sus vacaciones en Formentera, donde ha instalado su disfrute estival junto a su novio, Mario Cristóbal, la influencer ha vivido un suceso muy perturbador. Mientras se encontraba en la playa, sacando el mayor partido a su escapada, se percató de que algo extraño había aparecido en su cabeza. Lo primero que se le pasó por la cabeza es que le había salido un “lunar negro maligno”, temiéndose lo peor, decidiendo guardarse la mala noticia para ella: “No se lo quise contar a nadie porque estaba muy rayada”. Muchos escenarios pasaban por su mente y no sabía muy bien cómo actuar, cómo dar la mala noticia a sus seres queridos. Así, se fue a dormir. A la mañana siguiente el escenario dio un giro radical.

Anna Ferrer se temía una grave enfermedad, pero tan solo porque en sus cábalas no entraba que una garrapata le hubiese picado. Algo que descubrió de una forma muy desagradable, nada más despertarse. Al amanecer, corrió al espejo para ver cómo había evolucionado lo que ella creía que era un “lunar maligno”. El cambio era significativo, pues había desaparecido por arte de magia. Después, al ir a hacer la cama, se percató que no había desaparecido, sino que estaba bajo la almohada, después de haber pasado el día anterior en su frente aferrada. El estómago le dio un vuelco y, aunque se alegró de no tener cáncer de piel, la felicidad no ha llegado a ser plena, al saberse víctima de un peligroso parásito que puede contagiar graves enfermedades, como bien saben Justin Bieber o la madre de Gigi y Bella Hadid.

Story de Anna Ferrer con la garrapata que se le aferró Instagram

La garrapata, como bien ha descubierto ahora la hija de Paz Padilla, son portadoras de un sinfín de enfermedades, además de muchas bacterias peligrosas para la salud. Es por eso que, después de informarse, decidió acudir corriendo a la sala de urgencias de un hospital de la isla para someterse a una batería de pruebas médicas para descartar posibles males. Entre ellos, los más comunes en España son la fiebre botonosa o exantemática mediterránea, el tibola o debonel, así comola enfermedad de Lyme, que padecen las celebrities anteriormente citadas. También se podría enfrentar a anaplasmosis humana o la babesiosis, o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que está causando estragos ya en nuestro país. Ante la duda, los médicos que la atendieron decidieron ser precavidos y tomar preventivas, por lo que se le recetaron antibióticos: “Mejor prevenir que curar. Yo me encuentro bien, todo controlado. Es una anécdota más”, trata de calmar a sus seguidores, pues sabe que cuanto más tiempo hubiese pasado la garrapata aferrada a su piel, aumenta el riesgo de infección y enfermedad.