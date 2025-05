Antonio Banderas: todo sobre su nueva mansión en Marbella

Los pilares de la nueva mansión del empresario, actor y director Antonio Banderas ya asoman desde el horizonte de la playa del Alicate en la localidad costasoleña de Marbella. La extinta mansión La Gaviota, arrasada en su totalidad, da paso a una nueva edificación que ha minado el terreno de grúas, para construir lo que será una nueva espléndida nueva vivienda. Se trata de una propiedad de 500 metros, a pie de playa (otra vez), de diáfanos muros como las villas que marcan tendencia en la zona de Los Monteros, con grandes ventanales para obtener el máximo rédito de las espectaculares vistas al mar.

La mansión que está poniendo en pie el actor sigue una estética similar a la de su residencia en Londres, que sigue el patrón de todo lo que se está construyendo de nuevo cuño en la Costa del Sol: edificación de tres plantas, estancias amplias, diáfana y con un muro que rodea toda la vivienda. Atrás quedó el sabor andaluz de las mansiones. Las obras no van todo lo avanzadas que hubiera querido el artista malagueño, mientras muchos medios apuntaron que la casa estaría terminada para el verano del 2025, LA RAZÓN ha comprobado «in situ» que lo único que se ha realizado son los pilares básicos de la construcción y se mantiene la portada antigua.

Una obra que "va para largo"

Según la empresa que está haciendo la obra: «Queda para largo. Para terminar este proyecto aún nos queda mucho más de un año. Todo lleva su tiempo y esta es una construcción de considerable envergadura». Cuando la mansión esté terminada será el amigo de Antonio Banderas, el mítico decorador Pedro Peña, que ha llevado su arte a las casas más emblemáticas de Marbella, el que se encargue del toque estético al nuevo hogar del actor. Este medio hablaba ayer mismo con el decorador que nos puntualizó que «será una decoración en línea de las anteriores que hemos ejecutado para Antonio. El ático de Málaga lo decoramos con objetos muy bonitos de nuestro estudio. Antonio es de gustos sencillos y aún nos queda por determinar qué toque quiere darle a esta vivienda” para diferenciarla del resto de sus propiedades».

Fachada de la nueva vivienda que Antonio Banderas está reformando en Marbella. Amparo de la Gama

Antonio y Pedro son amigos desde hace años y cuenta que el actor estaba ya desligado de su antigua casa en Marbella. «Él ya los últimos años, cuando venía a Marbella no residía en La Gaviota, que estaba en muy malas condiciones con humedades desde hace tiempo. Celebramos sus cumpleaños y fiestas en Los Monteros». Recordar aquí que una de las primeras acciones que realizó el actor en su antigua casa fue «fulminar de un plumazo el nombre de La Gaviota». Así, Banderas intentó borrar totalmente el estigma de Encarna Sánchez, y convirtió la fachada del muro que rodea el interior en algo nuevo y minimalista.

El actor podrá comprobar el estado de las obras de su vivienda este próximo jueves. Según ha sabido LA RAZÓN, se da el caso de que el intérprete dará el pistoletazo de salida a las galas del verano de Marbella en la Gala de la Fundación solidaria Sierra Blanca, que preside el todopoderoso empresario Pedro Rodríguez. El actor estará a escasos metros de su casa en La Cabanne, lugar donde ha festejado sus últimas celebraciones. Antonio fue en su día la imagen de «Málaga Towers» y le une una magnífica amistad con la familia Rodríguez.

Venta en ciernes

Con esta casa, Banderas no quiere sorpresas y que todo se ciña estrictamente a la legalidad, algo que fue un gran quebradero de cabeza con La Gaviota. Actualmente, hay en Marbella en la misma situación que estaba su vivienda otras 16.500 casas, cuya legalización fue tumbada por el Tribunal Supremo y ninguna ha sido derruida. En su día el actor quiso venderla tal y como estaba, pero no lo consiguió. Ahora, cuando se adecúe al ordenamiento urbanístico, estas mismas fuentes señalan que «con toda probabilidad la casa se ponga en venta. Porque el sentido de una casa en Marbella, cuando ya tiene una en Málaga preciosa, no tiene mucha lógica. Esa casa perteneció a un periodo de su vida, que ya no es el actual», recalcan.

La Gaviota fue su lugar en el mundo en su matrimonio con Melannie Griffith, su ahora exmujer. El malagueño ha ido vendiendo todo el patrimonio inmobiliario que compartió con la estadounidense. También vendió por 7,9 millones de dólares el apartamento de Manhattan y ahora, le tocaría el turno a la villa, en la que el entonces matrimonio vio crecer a su hija Stella del Carmen, que nació en el Hospital Costa del Sol de Marbella, a escasos metros. Banderas con su nueva vivienda abre etapa mientras lucha en los juzgados por cerrar este tiem po.