Antonio Banderas trabaja ya en la reforma de La Gaviota

Antonio Banderas ha vuelto a los titulares de prensa por la demolición de su casa «La Gaviota», la mansión que más dolores de cabeza le ha dado al actor desde que la adquirió. La polémica de la vivienda, hecha escombros en su interior, ha abierto todo tipo de especulaciones. Según ha sabido LA RAZÓN, el derrumbe de la casa habría venido a petición propia del artista para construir una vivienda adecuada a estos tiempos. De hecho hace solo unos meses, el círculo más cercano a Antonio Banderas se puso en contacto con el prestigioso despacho de interioristas Pedro Peña, de Marbella, para que fueran los encargados de la decoración de la nueva vivienda. Este medio se ha personado en la propiedad que ya no se llama «La Gaviota», borrando totalmente el estigma de Encarna Sánchez, y toda la fachada, del muro que rodea el interior es totalmente nuevo y minimalista. Toda esta información tiraría por tierra las informaciones que han aparecido de que ha sido demolida por no entrar dentro del PGOU de Marbella. Actualmente, en la ciudad hay en su misma situación 16.500 casas cuya legalización fue tumbada por el Supremo y ninguna ha sido derruida. En su día el actor quiso venderla tal y como estaba.

Imagen de la demolición de «La Gaviota» de Antonio Banderas Gtres

El malagueño estaba dispuesto a deshacerse de todo el patrimonio inmobiliario que compartió con Melanie Griffith, su ahora exmujer. En la misma época que vendió por 7,9 millones de dólares el apartamento de Manhattan, que compartió con Griffith, también intentó la venta de «La Gaviota», la villa en la que el entonces matrimonio vio crecer a su hija Stella del Carmen, que nació a escasos metros, en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Esta es una de las residencias más queridas por Banderas por los buenos ratos que ha pasado toda la familia en el lugar. Pero la venta no fue nada fácil, a pesar del lugar estratégico en donde está situada en la urbanización de Los Monteros. El problema es que cuando el comprador se enteraba de que la casa no estaba regularizada por el ordenamiento urbano que rige la ciudad, se echaba atrás. Para el actor fue todo un problema tras detectarse «graves irregularidades en el Plan General de Ordenación urbana de 2010», que legalizaba su casa. Tras suspenderse esta norma, la mansión pasó a estar regulada por el PGOU del 86, por la que la construcción seguía siendo ilegal.

Muy descuidada

La casa antes de demolerse estaba totalmente descuidada y con grandes humedades en su interior. Las puertas, oxidadas y la fachada sin ningún tipo de mantenimiento. De hecho, el actor, en los últimos tiempos no se hospedaba allí, sino en el Hotel Los Monteros, a escasos metros. La última en usarla en verano fue su hija Stella del Carmen, acompañada de su pareja. Uno de los dueños del Chiringuito «Los Sardinales» puntualiza a LA RAZÓN que «aquí todo el mundo comenta que se va a hacer una casa nueva. La otra estaba hecha polvo. Desde aquí hemos visto cómo han visitado la casa en diferentes ocasiones. La mostraban y en una ocasión pensamos que ya la habían comprado unos norteamericanos, pero al final no fue así».

Imagen de la demolición de «La Gaviota», casa de Antonio Banderas Gtres

El actor siempre ha mantenido que se siente víctima del Ayuntamiento de Marbella. «No he cometido ninguna ilegalidad. Compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el Ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa», argumentó a este medio en su día el intérprete malagueño. Pero el Tribunal Supremo no solo le jugó una mala pasada a Banderas. Otros «palacetes» de los vips que tienen casa en Marbella afectados por el PGOU «gilista» de 1986, son «Las Cañas» de la familia Alba o «Malibú», la casa que posee Sean Connery en la ciudad.

En el caso de la vivienda de Antonio Banderas, según el documento, que posee LA RAZÓN del PGOU de Marbella del 86 por el que ahora se rige la ciudad, en la delineación se aprecia cómo parte de la parcela estaba destinada a instalaciones de saneamiento, concretamente, una depuradora.

Embrollos legales y Encarna Sánchez

Antonio Banderas recibió un balón de oxígeno, cuando se aprobó el PGOU de 2010, en que La Gaviota dejó de ser «ilegal» en 2014. El pleno del Ayuntamiento de Marbella dio el visto bueno a la aprobación definitiva de la modificación puntual de elementos del PGOU y permitió la legalización de la casa que tenía Antonio Banderas en Los Monteros Sur. A cambio, el actor, tenía que ceder 1.243 metros cuadrados en la parte lateral. Y así lo hizo. Pero el Supremo declaró nula de pleno derecho la revisión de ese plan, por lo que volvía a la ilegalidad. Fue en 1996 cuando Antonio Roca le ofreció al actor la compra de la casa que había pertenecido a Encarna Sánchez.