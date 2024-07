Varapalo para Antonio Banderas: su chalé de Marbella, demolido

El actor malagueño Antonio Banderas se ha visto finalmente obligado a demoler su casa de Marbella, la icónica "Las Gaviotas", ubicada en la urbanización Los Monteros, al no poder regularizar su situación. La vivienda, que perteneció antes a la periodista Encarna Sánchez, fue construida en 1995 con una licencia ilegal concedida por el gobierno municipal entonces regentado por Jesús Gil a sus anteriores propietarios. Pero el sistema de compensaciones que recogió el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 2010 estableció la cesión de 1.243 metros cuadrados de terreno como condición para regularizar la residencia del actor.

En 2015, el Tribunal Supremo declaró contraria al Ordenamiento jurídico la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 2010 y declaró su nulidad. Para restablecer el orden perturbado en la época Gil antes de que el malagueño comprara la vivienda han obligado a éste a derruirla.

"La Gaviota" ha sido uno de los lugares más queridos por Banderas, ya que en ella nació su hija Stella del Carmen y fue donde vivió parte de su matrimonio con la actriz Melanie Griffith. Además fue allí donde el actor pasó la pandemia del Covid-19.

El actor ha manifestado en repetidas ocasiones que él ha sido víctima del ayuntamiento de Marbella. "No he cometido ninguna ilegalidad, compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa". Según manifestó a Vanitatis en 2013, por entonces ya cedió parte de su jardín tras un acuerdo con los responsables de urbanismo para que el ayuntamiento construyera una pasarela que permitiera cruzar el arroyo que está junto a la casa.

La propia Stella se sinceraba con "Vanity Fair" sobre su niñez en España. "Recuerdo mi primera infancia en la playa, con mi familia, comiendo bocadillos de Nutella y viendo el Grand Prix del verano".