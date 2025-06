Javier Ungría gana en los juzgados a Elena Tablada:

Desde su separación, en 2022, el empresario Javier Ungría y Elena Tablada, madre de su hija Camila, iniciaron una tensa relación, con intercambio de reproches y acusaciones,, que acabó en los juzgados. Según informó el periodista Kike Calleja el sábado, en el programa "Fiesta", el litigio judicial podría resolverse de manera favorable para el empresario, aunque aún cabe opción a recurso.

"He hablado con Javier Ungría porque ha habido una resolución judicial dentro de la batalla legal que aún mantienen y que aún no se ha resuelto desde hace más de tres años que se inició. Ha salido el día 27 de este mes una resolución por la que la jueza le da la razón a Javier sobre una demanda que Elena había presentado reclamándole con carácter retroactivo la pensión de alimentos de 2022 a 2024. Javier durante esos dos años pagó íntegramente el colegio de su hija, había pagado incluso más de lo que le correspondía y la justicia lo ha visto claro, han considerado que Elena actuó con mala fe".

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Ungría declaró en este mismo programa que se siente aliviado en cierto modo porque al menos uno de los temas que tiene pendiente con su ex mujer se ha resuelto satisfactoriamente para él: "Ella me requería un dinero y la jueza ha considerado que eso ya lo había acometido en su momento y que no daba lugar. Cuando la gente trata de ponerme a parir como persona me da igual porque ya me he acostumbrado a ello, pero cuando alguien pone en tela de juicio mi papel como padre eso sí que me fastidia un poquito".

Dos estilos de crianza

Tras seis años de unión y una hija en común, Javier Ungría y Elena Tablada pusieron fin a su relación en 2022. Desde entonces, no han cesado sus conflictos legales y personales. Uno de los puntos que han generado mayor fricción ha sido su discrepancia en la crianza de la niña. El empresario se considera más estricto en la educación y en las maneras, mientras que Elena defiende un estilo más permisivo. Según han contado en sus entrevistas, esta colisión generó un deterioro de la convivencia.

Elena Tablada asegura haber pasado página de su guerra judicial con Javier Ungría Europa Press

Tablada ha compartido también su dolor por el rechazo de su exmarido hacia su hija mayor, Ella, fruto de su relación con David Bisbal, algo que él ha negado con rotundidad. Pero lo que ha llevado a la pareja hasta los tribunales ha sido el asunto económico. Elena le reclamaba retroactivamente la pensión de alimentos de 2022 a 2024. La jueza ha desestimado la petición al considerar que Javier había cumplido con sus obligaciones económicas durante ese período, incluyendo el pago del colegio de su hija.