Clint Eastwood cumple 95: ocho hijos, amores incontables y un mensaje poderoso para llegar a su edad

Clint Eastwood, icono del cine estadounidense, cumple 95 años en plena forma y dirigiéndose a los jóvenes con un mensaje inspirador: "Haz algo nuevo o quédate en casa". Es la valiosa lección de un actor que consiguió redefinir el prototipo de héroe masculino, especialmente a través de sus papeles en el spaghetti western y el cine policíaco. Con personajes como el Hombre sin Nombre y Harry el Sucio, encarnó arquetipos duros, lacónicos y moralmente ambiguos que marcaron varias generaciones y reflejaron las tensiones sociales de cada momento.

Cansado de remakes

Su influencia sigue vigente tanto en el cine comercial como en el de autor. Al alcanzar los 95, lamenta que la industria cinematográfica actual esté repleta de remakes y series recurrentes. Según ha señalado al periódico austríaco Kurier, se encuentra en plena forma física y espera continuar así durante mucho tiempo. Ni siquiera se ha planteado la retirada. Después de su última película, el drama "Jurado nº 2", un thriller judicial en el que se desempeñó exclusivamente como director, se encuentra preparando un nuevo proyecto cinematográfico.

Clint Eastwood en «Por un puñado de dólares» Imdb Imdb

Confiesa que echa de menos la época dorada, cuando los guionistas escribían películas como "Casablanca" en pequeños estudios y todo el mundo tenía una idea nueva. "Vivimos en una era de remakes y franquicias". En su entrevista, habló también de la edad. "No hay razón para que un hombre no mejore con la edad. Ahora tengo mucha más experiencia. Claro que hay directores que pierden su toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos. Voy a trabajar mientras pueda aprender algo, o hasta que me vuelva completamente estúpido".

Forastero en Hollywood

Nació en San Francisco, se crio en el Este de la Bahía y pasó la mayor parte de su vida en el condado de Monterey. Siempre se sintió un forastero en Hollywood. Tuvo que viajar a Europa para alcanzar su estrellato y empezar a cultivar su aura de antihéroe de acción. Ideológicamente, se ha alineado con el partido republicano y ha defendido los valores tradicionales. De hecho, se presentó como candidato republicano en la década de los ochenta a la alcaldía de Carmel-by-the-Sea, una ciudad ubicada en el condado de Monterrey, California.

Clint Eastwood y Christina Sandera Gtres

Es padre de ocho hijos de seis mujeres diferentes, lo que permite hacerse una idea de su intensa vida sentimental, a pesar de que solo se ha casado en dos ocasiones. La primera, en 1953, con Margaret "Maggie" Johnson, madre de dos hijos. Durante el matrimonio, Eastwood mantuvo varias relaciones infieles con varias mujeres, incluida Roxanne Tunis, con quien tuvo a Kimber, productora de cine.

En 1996 contrajo matrimonio Dina Ruiz, con quien tuvo a su hija Morgan. Mantuvo también una larga relación con Sondra Locke, Jacelyn Reeves, Frances Fisher y Christina Sandera, su pareja desde 2014 hasta su fallecimiento en 2024.