Antonio Canales deja de ser okupa: abandona la casa sin avisar a sus caseros

Antonio Canales ha estado durante semanas en boca de muchos por sus problemas económicos. Esos que le impedían hacer frente de manera responsable a los gastos de alquiler del inmueble en el que vivía. Al no poder pagar las facturas, el bailarín pasó a serconsiderado como ‘inquiokupa’, lo que ya se habría solucionado. No tanto porque haya pagado lo adeudado y haya normalizado su situación con los propietarios de la vivienda, sino más bien porque ha dejado de ocuparla, desapareciendo del lugar sin previo aviso. El artista ha puesto fin a su polémica estancia en El Álamo, pero más importante aún, ha dejado de batallar contra sus caseros, que estaban desesperados ante el impago de las mensualidades. Pero ya respiran tranquilos, después de certificar que su calvario ha llegado a su final.

Antonio Canales, en el programa 'Volverte a ver' La Razón

Así lo han informado en exclusiva desde ‘Y ahora Sonsoles’, asegurando que Antonio Canales ha abandonado la vivienda de la discordia sin previo aviso. El bailaor habría recogido sus bártulos y hecho sus maletas para llevarse todas sus pertenencias de la casa en la que ha estado de alquiler, aunque sin pagar lo correspondiente. No ha comunicado nada a los dueños de la propiedad. Con la ayuda de un camión de mudanzas se ha marchado sin hacer demasiado ruido, alejándose de una polémica que le estaba pisando los talones. “Se va. La deja, la abandona. Nos hemos enterado por un vecino que nos ha llamado, que ha visto cómo estaban recogiendo todo y un camión se empezaba a llevar sus cosas”, explica el reportero del programa de Antena 3.

A pesar del triunfo que celebran ya los dueños de la casa, el ‘inquiokupa’ de Antonio Canales no ha terminado de llevarse todos sus enseres. “Las ventanas y las persianas siguen subidas”, detalla el periodista, para después señalar que así ha podido ver cómo en el jardín hay aún pertenencias del bailaor: “Se ven muchas cosas en el jardín, así que es de imaginar que esto va a durar aún, que va para largo. En una furgoneta no cabe toda una vida, tantos años viviendo en esta casa”, subraya. Por el momento, el artista ha preferido no ofrecer declaraciones sobre su salida de la casa o cómo será su vida ahora que ha encontrado otro lugar en el que hacer noche y comenzar una nueva etapa. Lo hace ahora sin la lacra de ser señalado por no pagar el alquiler, además de ser acusado de no mantener la residencia en perfectas condiciones. Esto último sí que quiso aclararlo, manteniendo incluso que la casa estaba más limpia con él que con su anterior dueña. Ahora por fin los propietarios podrán hacer con ella lo que les plazca, respirando tranquilos. No han recuperado el dinero, pero al menos sí la calma perdida.