Llega un día clave en la ruptura de Antonio David y Marta Riesco: esto es lo que pasó

Ya han pasado varios días desde que Marta Riesco anunció a través de sus redes sociales que su relación con Antonio David Flores había llegado a su fin, y, pese al silencio que guardan los principales protagonistas, poco a poco se van conociendo más detalles sobre lo que ocurrió la noche en la que todo saltó por los aires. Fue la propia periodista quien aseguró que se había quedado “tirada en la calle” pocas horas antes de confirmar la ruptura, y ahora parece que se han aclarado las razones de ese desencuentro que motivó el punto final de su romance.

Hoy, el 24 de abril de 2023, Antonio David Flores alcanza las 47 primaveras, y algunas voces aseguran que el cumpleaños del malagueño jugó un papel fundamental en la ruptura. Por lo visto, su hija, Rocío Flores, no quería contar con Marta Riesco para la celebración de esta fecha tan especial. “Lo que Marta Riesco va a contar y cuenta a personas de su confianza es que Rocío Flores la vetó en la próxima fiesta de cumpleaños de Antonio David y que su novio no sacó la cara por ella. Si esto es así, entiendo su enfado, si no lo es, que lo desmientan el padre o la hija”, cuenta la periodista Ángela Portero en su cuenta de Twitter.

No sería extraño que Marta Riesco se hubiera molestado profundamente con Rocío Flores tras conocer este supuesto veto, pero Antonio David Flores, que siempre ha dado la cara por sus hijos, podría haberse puesto de parte de su primogénita.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

Esta versión encajaría con la acusación que la propia Marta Riesco vertió contra Rocío Flores cuando anunció su separación, señalándola como culpable de lo ocurrido: “Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”.

Además, cabe señalar que la periodista nunca ha cargado contra el malagueño tras su ruptura, sino que lo ha defendido públicamente: “Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco. Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma”.