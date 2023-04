La felicitación de Rocío Flores a Antonio David Flores en su cumpleaños más polémico

Antonio David Flores cumple hoy 47 años en el centro del huracán mediático. Hoy celebra su aniversario más polémico después de su sonada ruptura con Marta Riesco hace tan solo cuatro días. El pasado viernes, la periodista comunicó a través de un story de su cuenta de 'Instagram' que había roto su relación sentimental con el malagueño y apuntó como culpable de su separación a la hija del exguardia civil. "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la periodista en su perfil.

Aunque se desconoce lo que sucedió realmente esa noche del jueves para que Marta Riesco y Antonio David Flores pusieran punto y final a su noviazgo, Ángela Portero apuntó en un tweet que el motivo de la ruptura entre ellos fue la organización de la fiesta de cumpleaños del ex de Olga Moreno. "Lo que Marta Riesco va a contar y cuenta a personas de su confianza es que Rocío Flores la vetó en la próxima fiesta de cumpleaños de Antonio David y que su novio no sacó la cara por ella. Si esto es así, entiendo su enfado, si no lo es, que lo desmientan el padre o la hija", desveló la periodista sobre el posible veto de la hija del exguardia civil a la exreportera de 'Fiesta'.

Story de Rocío Flores Instagram

Pero lo cierto es que, a pesar de todo el conflicto, ni Antonio David Flores ni su hija Rocío se han pronunciado sobre el asunto y la única que lo ha hecho ha sido Marta Riesco para salir en defensa de su expareja, del que está muy enamorada aunque hayan cortado su relación. "Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco. Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma", publicó la reportera este fin de semana sobre el exguardia civil.

Después de días de silencio, Rocío Flores ha compartido un vídeo junto a su padre por el día de su cumpleaños, felicitándole por sus 47 años. Un vídeo en el que derrochan complicidad y aparecen felices en un concierto de Fondo Flamenco, cantando y disfrutando. Con este gesto, parece ser que la hija de Rocío Carrasco cierra filas contra Marta Riesco y podría interpretarse como una reivindicación del lugar que ocupa en la vida del malagueño. Aún así, de momento todo son suposiciones y ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre el asunto más allá de las pinceladas que ha dado la reportera sobre lo sucedido. Antonio David y su expareja no han borrado ninguna foto de su Instagram de ambos, pero lo cierto es que la joven ya no aparece etiquetada en las imágenes de la cuenta del exguardia civil. Sin embargo, se siguen siguiendo.