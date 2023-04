Exclusiva: el motivo por el que Marta Riesco ha declarado la guerra a Rocío Flores

La ruptura sentimental de Antonio David con Marta Riesco se ha convertido en uno de los temas de la semana dentro de la prensa del corazón. Aunque lo cierto es que Telecinco no puede tratar este asunto debido al veto de todos los personajes relacionados con el clan Flores, incluida Marta, la prensa sigue de cerca cada movimiento y la evolución del asunto.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

LA RAZÓN ha podido conocer por fuentes cercanas a los protagonistas qué es lo que realmente pasó la noche del pasado miércoles, noche en la que la reportera y el exguardia civil pusieron fin a la relación.

Lo cierto es que, mientras Marta, Antonio David y dos de sus hijos, David y Lola, se encontraban en el domicilio de su padre, Rocío Flores y su pareja, Manuel Bedmar, estaban en su casa de Málaga. Rocío decide invitar a su padre y este acude a su domicilio junto a sus dos hijos.

Antonio David, Marta Riesco y Rocío Flores en el concierto de C. Tangana de Marbella KMJ GTRES

A la que no invita es a Marta. Con ella no mantiene ningún tipo de relación desde hace un mes y medio, desde que ambas coincidieron en un evento en el que acudieron más influencers y rostros conocidos. Ese día fue el detonante y lo que marcó un punto y final en su relación. A pesar de que la joven lo ha intentado todo y ha hecho esfuerzos por entenderla, lo cierto es que no entiende ni soporta muchas de sus actitudes y comportamientos

Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David Redes sociales

Ante esto, Marta decide pasear a su perro (y es cuando sube la historia con él), mientras padre e hija mantiene una seria conversación. En ella, Rocío Flores le pide a Antonio David que deje a sus tres hijos al margen de su relación y de los conflictos y discusiones que tengan. Y mientras esta conversación se produce, Manuel Bedmar queda con Marta para darle las llaves para que pueda subir a casa.

Minutos después, llega Antonio David (solo) al domicilio, y es cuando los dos protagonizan una fuerte discusión que acaba, como contó la propia Marta en Instagram, en ruptura y en el señalamiento directo de la periodista a Rocío Flores como principal culpable.