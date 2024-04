Antonio Tejado, desesperado solicita una videollamada con su tía: “Cree que ella considera que él es inocente”

La actualidad en el caso de Antonio Tejado ha llevado al joven a una situación límite. Tras salir a la luz la declaración que tanto María del Monte como Inmaculada Casal habían hecho ante el juez, la familia de Tejado se ha mostrado sensiblemente molesta. Como cada domingo su hermano Chema Tejado y su madre María José se han desplazado a prisión para ver cómo se encuentra el joven que fue detenido por ser el presunto “autor intelectual” del asalto a la casa de María del Monte.

Por su parte, la familia sigue “confiando plenamente” en la inocencia de Antonio Tejado, así lo manifestaba su hermano antes de visitarlo. “Él está muy dolido, ya que ha salido y se ha filtrado todo, es que él no tiene que estar ahí dentro”, decía no solo sobre las declaraciones, sino por el contenido del volcado telefónico que han estado analizando las autoridades. La cosa no quedaría en un descontento por parte de la familia y estarían luchando para que María del Monte aceptara una videollamada de su sobrino. Este domingo desvelaba la información Amor Romeira en “Fiesta”: “Está intentado por todos los medios que su tía acepte una videollamada para tener contacto con ella”, comenzaba diciendo sobre la necesidad de contarle directamente su versión. “Cree que su tía considera que él es inocente porque siempre ha dicho lo de 'por favor, presunción de inocencia' y cree que esa frase es porque confía en que su sobrino no tiene nada que ver”, seguía relatando.

Aunque la situación se está alargando demasiado en el tiempo, lleva en prisión desde el pasado mes de febrero, Antonio Tejado está muy confiado de poder demostrar su inocencia y “persigue luchar por una fianza porque se sigue sin probar que es la persona pensante de todo esto, está tranquilo”. Sin embargo, una de las cosas por las que más estaría luchando sería por este “acercamiento con María del Monte” para “que su tía escuche lo que tiene que decir”, concluye la colaboradora del espacio televisivo.

Amor Romeira informa sobre el caso de Antonio Tejado Mediaset

A pesar de que hayan presentado hasta en dos ocasiones apelaciones para que el joven pueda disponer de libertad provisional, el juez las ha rechazado y Antonio Tejado permanecerá en la cárcel hasta la resolución del caso. De este modo, las pruebas presentadas contra Tejado no se basan en “meras hipótesis o conjeturas, como sostuvo la defensa del sobrino, sino que son fruto de la brillante, minuciosa y precisa investigación criminal llevada a cabo por la Policía Judicial”, relató a los medios Francisco Baena Bocanegra, el letrado de María del Monte.