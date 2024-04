El testimonio íntegro de María del Monte y Antonio Tejado ante el juez: sus versiones no coinciden

Hay dos procesos judiciales que mantienen en vilo a los españoles. El primero es el de Daniel Sancho, que se juega una posible condena a pena de muerte –ahora se habla de que se ha librado de ella- por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Más allá de las informaciones sobre el juicio en Tailandia, hay otro aún por celebrarse del que se desconocen los detalles más jugosos. Se trata del que coloca a Antonio Tejado como presunto “autor intelectual” del robo en la casa de su tía, María del Monte, y la esposa de ésta, Inmaculada Casal. Se ha hablado mucho al respecto, pero los protagonistas preferían guardar silencio para no entorpecer el proceso legal. No obstante, en ‘De Viernes’ se han filtrado en exclusiva las declaraciones de los implicados: por un lado el testimonio de las dos víctimas ante el juez y, por otro, la defensa que ha realizado el exyerno de Rosa Benito desde el banquillo de los acusados.

El programa de Telecinco se ha anotado un tanto al tener en primicia imágenes de las declaraciones de María del Monte, su mujer y su sobrino ante el magistrado. El primero en aparecer en pantalla es Antonio Tejado, que responde a la decisiva pregunta: “¿Has dado información sobre tu tía, María del Monte, su familia, su casa, de sus joyas, de la caja fuerte…?”, él responde contundente: “No, de ninguna de las maneras. En absoluto”. También niega que “ese día llamase a alguien, a quien sea, para informar y decirle que su tía llegaba de viaje o no llegaba de viaje”, así como mantiene que de su boca no salieron detalles sobre el estilo de vida de su tía, ni de las joyas y relojes que presumía en la intimidad. “Nunca jamás, nunca a nadie”, se muestra decidido. Sin embargo, el volcado de su teléfono móvil y las conversaciones que mantuvo aquellos días con el resto de la banda criminal que actuaba con especial violencia e intimidación juegan en su contra.

El primer clip que muestra el espacio es de la cantante iniciando el relato de lo sucedido aquella madrugada del verano pasado en la que asaltaron su casa y se llevaron un botín millonario: “Esa noche, sobre las cuatro y media o cinco menos veinte, en la casa se produce un ruido que yo no oigo, pero me despierta ver a Inmaculada intentado sacar a una persona del dormitorio y la veo diciendo ¿Esto qué es? ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Fuera!”. Así comienza su declaración ante el juez María del Monte. En la misma dirección apunta su mujer, que relata cómo escuchó “como si se cayera una estantería de ese frente. ¡Boom! Sale mi hija y veo que la cogen, así que le digo ‘¿qué haces? ¡déjala! ¡Mi hija!’. Corriendo me coge por los dos brazos y tal cual me lleva, me tumba en la cama bocabajo y me dice ‘esto es un robo’ quédate ahí”, describe también con sus gestos, mostrando la violencia con la que fue sometida por el asaltante, que terminó atándola con el cable de su teléfono móvil. Recordemos que el matrimonio está en tratamiento psicológico por el trauma que les generó.

“A Inmaculada la amenazaron varias veces empujándola hacia abajo. Ella estaba en absoluta indefensión, estaba maniatada, tenía una almohada en la cabeza, bocabajo. Le dan en la espalda varias veces diciendo ‘que te estés quieta’. Si ya tenía miedo señoría, en ese momento cuando tú estás presa del pánico y ves a alguien perdiendo los nervios… yo pensé que me iba a dar algo”, relata la artista, que recuerda con “pánico, pánico, pánico” esa noche. Y es que su esposa estaba siendo sometida, amordazada y sin posibilidad de respirar bien. Después, la cantante intentó coger el móvil que tenía en la mesilla de noche y meterse bajo la cama para pedir auxilio, pero fue descubierta. “Entonces me sentaron en la cama…” y se interrumpe su declaración, el llanto al revivir lo sucedido le impide seguir hablando. Cuando se recupera habla del “pánico, una taquicardia que se me salía el corazón por la boca”. Peor aún cuando encontraron la caja fuerte, tras confundirla con una nevera minibar, y se pusieron agresivos por obtener la llave y la combinación.

“Yo noto que hay un acento cuando me pregunta la Guardia Civil y el acento es tosco. Español, son españoles, andaluces, pero con una manera tosca y ruda de hablar. A excepción de uno, que identifico con un acento ruso y me coge y me dice ‘tienes tres minutos para abrir la caja”, continúa recordando lo que sucedió la cantante aquella noche que preferiría poder olvidar. Sin embargo, la detención del pasado 12 de febrero de su sobrino se lo ha impedido. El contenido de la caja fuerte, Tejado niega ante el juez que lo conociese, pero las conversaciones con su tía por WhatsApp evidencian que sí sabía qué relojes de lujo había e incluso el precio de cada uno de ellos. Pero más raro es que los ladrones fuese directamente a por lo más caro de su casa, sin necesidad de rebuscar dónde podría estar escondido. ¿Sabían de antemano qué buscar y dónde hacerlo? ¿Por qué no miraron el sobre que estaba en la entrada con 1.500 euros?

Al abrirse la caja fuerte, María del Monte se arma de valor y se enfrenta a los asaltantes. Intentó abrir ella misma la cerradura, pero los nervios se le impidieron, porque los ladrones le metían prisas. Ahí fue cuando ella, valiente, pidió a los asaltantes que la dejasen sola y así hicieron. Abrió la caja y salió de su habitación. Al reencontrarse con su esposa, se preguntaron “¿y ahora qué?”. Se sentían presas de sus captores y sin saber qué serían de ellas: “Ni nos mataron, ni nos hirieron con heridas de sangre, pero yo noté ensañamiento, sobre todo con mi hija”. Y aquí hay otra clave y es que mientras los ladrones fueron muy duros con todos, a la cantante no solo no la amordazaron, sino que la trataron con especial respeto e incluso le dieron agua cuando ella lo solicitó. Una amabilidad que despierta ya sospechas.

A vueltas con el perro, pieza clave del juicio

Uno de los testigos clave del robo en la casa de María del Monte es el perro que Antonio Tejado le regaló horas después de sufrir el asalto. Más allá de lo apropiado o no del gesto en tan delicadas circunstancias, el tema es relevante en el proceso. Se entremezclan las declaraciones de los interesados: “Cuando mi tía se interesa por tener un perro de raza, yo le dije que le conseguía uno. Te lo busco, pero te quedas el perro”, mantiene el sobrino. La cantante explica por su lado que “el día 24, que yo volvía para acá yo hablo con él y quedo con él. Tata, ¿estás viniendo ya? Sí, pero llego tarde. Mañana quedamos y me das el perro”. Según Tejado, a la mañana siguiente llamó a su tía para llevarle el can y fue entonces cuando ella le informa de lo que le pasó esa misma noche. Ella le pidió que no se lo llevase, pero “vino, vino con el perro”.

Antonio Tejado, a su llegada a declarar ante el juez Gtres

El comportamiento de él fue “extraño” para los investigadores, con los que coincidió en la vivienda, pues ya habían iniciado las pesquisas. Por un lado, porque con su tía sí que continuó manteniendo trato estrecho, pero no así con Inmaculada, a la que había llamado en numerosas ocasiones ese día y a quien no ha vuelto a llamar nunca más. Además, la propia María del Monte asegura en su declaración que su sobrino no ha vuelto más a su casa desde lo sucedido hace casi un año atrás. Antonio Tejado confirma este punto, porque “no se ha dado la ocasión”.