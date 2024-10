Antoñito Molina: "Por mi trabajo he perdido a personas que merecían la pena, historias que habrían sido bonitas"

Empezó hace más de 15 años en la música y se dio a conocer gracias a El tren de los sueños, una de las formaciones más conocidas de Andalucía. Pero desde 2016 recorre solo su camino y lo cierto es que no le va nada mal. El próximo 18 de octubre verá la luz su nuevo álbum, “El club de los soñadores”, una recopilación de los temas que ya están en el mercado y de otros inéditos que le apetecía compartir.

¿Cuál es su sueño?

Seguir haciendo canciones que a la gente le remuevan por dentro y le generen cosas bonitas. Si hace un año me preguntas, te habría dicho que no haría un disco ni loco. Pero ahora he sentido que era el momento de unir todas esas canciones que la gente ya conoce y otras nuevas que me apetecía compartir.

¿Ha sido difícil construir una carrera en solitario tras dejar el grupo El tren de los sueños?

Sí, es muy difícil por muchas cuestiones, pero dicen que el que la sigue la consigue. Creo que yo lo he conseguido a base de trabajo, cariño e ilusión. Poco a poco la gente ha ido entendiendo que yo amaba esto con toda mi alma, mi filosofía y mis ganas, y siento que he tenido buena acogida por parte del público. Pero no ha sido fácil.

¿Tenía un plan B?

Nunca, de verdad que no. Siempre he tenido claro que lo que quería era vivir de mis canciones y nunca me importó cantar para 10 personas o 50. Siempre he tenido claro que lo que me gusta es esto, y eso la gente lo ve. Ven que no me he bajado nunca del carro ni he perdido mi esencia, y eso es muy importante. Creo que no hay que perder tu manera de sentir, de ser o de hacer canciones. El público busca la verdad siempre, y cuando las cosas son de verdad, al final se consigue llegar a la gente.

¿No tener un plan B puede ser la clave del éxito, entonces?

No lo sé, pero está claro que si no hay plan B le pones toda tu energía, tiempo e ilusión. Lo enfocas todo ahí. No hay despistes, y cuando no hay otra cosa, vas a muerte con eso. La gente entiende que tú vas a muerte con algo y, no me preguntes cómo, yo creo que eso se transmite en las canciones, los directos o en el día a día.

Imagino que eso implica muchos sacrificios. ¿Usted los ha hecho?

Es muy complicado compaginar la vida profesional con la personal, y no puedo abarcar todo lo que me gustaría, si te soy sincero. Me he perdido muchas cosas, hasta bodas de familiares, pero también he ganado mucho. Cuando tu familia te entiende y te respeta, es difícil que las cosas no vayan bien. Obviamente el sacrificio es tremendo. Por culpa de todo lo que conlleva mi trabajo he perdido a personas que merecían la pena, una posible relación, una historia que podría haber sido bonita. Pero tengo claro que quiero hacer esto, y creo que a veces, para ganar, también hay que perder algo por el camino.

¿Volvería a elegir esta profesión?

Sin duda, sí. Ahora tengo razones bonitas para decirte que sí, pero cuando no las tenía también lo habría hecho. No me arrepiento de nada y creo que todo ha pasado por algo y me ha hecho llegar hasta aquí.

¿Y qué le gusta hacer ese poquito tiempo que no le dedica a la música?

Descansar, porque lo que ahora tengo entre manos es mucho jaleo, así que cuando tengo algo de tiempo libre lo invierto en descansar y en pasar tiempo con la familia. También hago mucho deporte, porque me ayuda a encontrar el equilibrio. Mi vida ahora es mucho trabajo y mucha música, así que mi mayor afición es pasar tiempo con la familia, cenar con ellos y compartir un rato juntos.

¿Y algún proyecto personal que tenga en mente?

Me acabo de mudar a una casa preciosa y tengo muchas ganas de disfrutarla y terminar mi habitación del estudio para poder grabar aquí nuevas canciones.