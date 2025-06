Matías Prats III: una nueva voz en la saga del periodismo

Este miércoles 11 de junio, Matías Prats Jr. y Claudia Collado han dado la bienvenida a su primer hijo. El pequeño, que ha pesado tres kilos al nacer, ha venido al mundo tras un parto breve y sin complicaciones, colmando de alegría a sus padres, quienes atraviesan su etapa más dulce desde que se casaron en junio de 2023.

El nombre elegido no ha dejado lugar a sorpresas: Matías Prats, en homenaje directo al legado familiar que comenzó con su abuelo -el icónico narrador de la radio y televisión- y que continúa con su padre, rostro emblemático de los informativos. La llegada de este bebé no solo marca un momento íntimo de felicidad para la pareja, sino que también sella la tercera generación de una estirpe que ha narrado la historia reciente de España desde la pequeña pantalla.

"Es muy bueno y duerme mucho", confesaba entre sonrisas Claudia a sus compañeros de "El programa de Ana Rosa". Con emoción palpable, la periodista ha compartido cómo están viviendo estos primeros días como padres primerizos. La emoción no ha empañado, sin embargo, una visión abierta y relajada del futuro. Preguntada por si su hijo seguirá la tradición familiar, Claudia respondía con naturalidad: "Lo que él quiera. Si lo tratan tan bien como nos tratan aquí, igual sí... pero que elija lo que él quiera".

Durante los meses de embarazo, la pareja ha llevado su ilusión con discreción, aunque no han ocultado su entusiasmo. Han sido nueve meses de sonrisas constantes, gestos cómplices y declaraciones sinceras. "Lo esperamos con muchísimas ganas", confesaba Claudia hace unas semanas, reconociendo también que no todo ha sido fácil: "He pasado un par de meses complicados, pero ahora me encuentro bien y lo estoy disfrutando".

En una época donde lo íntimo se comparte y lo familiar se celebra públicamente, el nacimiento de Matías Prats III representa más que una historia de amor y maternidad. Es el inicio de un nuevo capítulo en una familia ligada al periodismo, a la vocación y a la credibilidad informativa.