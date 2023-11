La aplaudida reflexión de Rocío Osorno sobre su ruptura con Javier Lorenzana

Una relación amorosa no se mide tan solo en el tiempo que esta dura, sino también especialmente en los momentos vividos. Esto bien lo sabe Rocío Osorno, que hace unos días reconocía estar pasando por un bache emocional tras haber puesto punto y final a su romance con el empresario Javier Lorenzana, con el que ha salido durante unos pocos meses. La influencer no ha ocultado que había depositado todas sus esperanzas e ilusiones en el éxito de esta relación, aunque antes de poder cumplir su primer aniversario se han visto obligados a emprender caminos por separado.

Sobre esto ha hablado abiertamente en la gala de los Gen Z Awards, en los que se premiaba a los influencers por su repercusión social. Allí no ha tenido reparo alguno en atender a las preguntas de los reporteros, que se han preocupado por su estado de ánimo tras anunciar que “no ha podido” continuar con el noviazgo que tantas alegrías le estaba granjeando. Así al menos lo mostraba día a día en sus redes sociales, vía por la cual también anunció el final de su enamoramiento. Un comunicado oficial que ha ratificado ante los periodistas en su última cita pública.

“Yo siempre intento ser lo más transparente posible, porque al final todo se sabe”, comienza a confesarse Rocío Osorno ante los micrófonos de Europa Press. “Es innecesario hacer una montaña de algo cuando hoy en día todo el mundo inicia relaciones y salen bien o salen mal”, continúa detallando, a la vez que ha querido restar importancia al duelo que atraviesa: “Estoy bastante bien. Lo hemos intentado y no ha salido. Es ley de vida”, relativiza, dando un gran ejemplo de positividad ante las vicisitudes del corazón.

Y es que Rocío Osorno lo tiene muy claro: “A mí no me da miedo iniciar una relación y que salga mal y contarlo”, de ahí que sentencie que “hay que normalizar las rupturas. Siempre se nos ha vendido lo del amor eterno y a la vista está que en la mayoría de los casos no es así. Nadie se muere por nadie y que solo se está muy bien también”. Unas palabras que han venido acompañadas de aplausos y ovaciones virales, pues son muchos los que se han sentido reforzados al escuchar su filosofía amorosa, entendiendo las relaciones como una aventura o reto en la que sumergirse sin miedo al fracaso, pues lo importante es experimentar, sentirse vivo y, llegado el caso de que fracase, aprender y crecer como persona para encontrar el éxito en otro corazón.