Así afronta Daniel Sancho su último día de aislamiento en la enfermería antes de ingresar en la cárcel de Koh Samui

Desde el inicio de la investigación policial sobre el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia, el hijo de Rodolfo Sancho ha afrontado los primeros días del caso recluido en la enfermería de la prisión, cumpliendo con el protocolo de asilamiento por coronavirus. Pero este periodo llega a su fin, dos días después de que la policía tailandesa diese por cerrado el caso y pidiera, en una caótica rueda de prensa, la pena de muerte al hijo de Rodolfo Sancho por "asesinato premeditado".

Daniel Sancho, que es conocedor de esta petición, afronta su último día de asilamiento en la enfermería con tranquilidad, tal y han desvelado desde el "El programa del verano" de Telecinco. Según el magacín, el joven está muy tranquilo, comiendo y durmiendo muy bien. Durante sus primeras días en prisión, el cocinero pidió medicación para el estrés. Pero ahora, Daniel Sancho no está tomando ningún tipo de ansiolítico porque no los necesita. Además, se encuentra leyendo y haciendo deporte, concretamente pesas. Su imagen, como ya sabemos, ha cambiado radicalmente y ya no luce su larga melena que tanto le caracterizaba. Nada más ingresar a prisión, le cortaron el pelo, al igual que sus demás compañeros presos, por motivos de salud.

A handout photo made available by Royal Thai Police shows a Spanish chef, a murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo, (C) is escorted by Thai police officers during a crime reenactment at a scene in Koh Phangan island, southern Thailand, ROYAL THAI POLICE EFE

Esta mañana, miércoles 16 de agosto, Daniel Sancho ha vuelto a declarar frente a las autoridades tailandesas durante más de dos horas, solo un día después de que la policía, en una rueda de prensa, anunciase que la investigación se cerraba, pidiendo la pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho. "El abogado ha venido aquí hoy, a la cárcel de Koh Samui, supongo porque la policía quería preguntarle por cosas que se han ido publicando en la prensa, como lo de un posible negocio ilegal. De esto han podido hablar durante dos horas, donde Daniel Sancho ha vuelto a declarar", ha desvelado el abogado tailandés del cocinero sobre la declaración de su cliente.