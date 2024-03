Así fue el bautizo de Philippa: los padres de Isabelle Junot se sintieron muy “orgullosos”

El gran momento para Isabelle Junot y Álvaro Falcó llegó con el bautizo este sábado de su hija Philippa. Una reunión familiar muy alegre en la que se notó la ausencia de Marta Chávarri, quien falleció de manera precipitada el pasado verano. La cita tuvo lugar a la 13:30 horas en la madrileña iglesia de San Fermín de los Navarros que reunió tanto al clan Chávarri como al Falcó. Este domingo se ha dado a conocer el testimonio de los padres de Isabel Junot que han vivido uno de sus días más importantes como abuelos tras el bautizo de su nieta de nueve meses.

Phillippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen viajaron hasta Madrid para no perderse el gran evento y a su salida han querido mostrar cómo salió la jornada y cómo se sentían los dos: “Ha sido buena, tiene coraje” comenzaba diciendo Nina cuando le han preguntado sobre cómo ha vivido este día la propia Philippa que no lloró ni un poco cuando recibió el sacramento. La ceremonia transcurrió como se tenía planeada ante la atenta supervisión de un serio Álvaro Falcó, que no pudo disimular sus nervios, y una sonriente Isabelle Junot. Los padres de esta última también quisieron resaltar que todo había salido a la “perfección” y que son “unos abuelos super orgullosos”. Después del bautizo de la pequeña Philippa todos marcharon a celebrarlo a un conocido restaurante madrileño donde el recuerdo de Marta Chávarri tuvo un papel muy importante para la memoria de todos.

Momento del bautizo de la hija de Álvaro Falcó e Isabelle Junot Gtres

La protagonista indiscutible del día fue Philippa, pero tuvo que competir con algunos de sus familiares que destacaron en este día tan emotivo. Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que finalmente han dejado atrás cualquier rumor sobre una posible crisis acudieron al evento con la mayor emoción. Aunque demuestran que son una pareja independiente, pues ambos acudieron al evento por separado, como suelen hacer cuando tienen una cita de este calibre. María Chávarri, la tía de Álvaro Falcó, fue otro de los rostros que no pasó desapercibido ocupando un asiento privilegiado en la ceremonia.