Así fue la vida de Concha Velasco en la residencia: la decisión más dura de sus hijos

Triste noticia con la que hemos amanecido este sábado 2 de diciembre. Concha Velasco ha perdido la vida a los 84 años de edad en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Así lo han dado a conocer sus propios hijos, Manuel y Paco: “Lamentamos informar de que nuestra madre ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad”, se puede leer en el escueto comunicado remitido a los medios. Sus hijos se han volcado en sus cuidados y siempre han estado a su lado, devolviéndole todo el amor que ella les proporcionó. Esto les llevó a tomar la dura decisión en marzo de 2022 de ingresar a la actriz en una residencia, donde se asegurarían que estuviese atendida como se merecía las 24 horas del día, pues su declive de salud hacía necesario unos cuidados profesionales.

Fue un paso cuestionado, pero comprendido. Concha Velasco nunca se ha sentido sola en el centro geriátrico en el que ha vivido sus últimos años. De hecho, hace tan solo unos días celebraba su 84 cumpleaños –el 29 de noviembre- rodeada de sus seres queridos, disfrutando de “una tarde muy agradable, con familia y amigos”, como así desvelaba su hijo Manuel a la salida. Quiso además restar preocupación sobre la salud de su madre, aseverando que “se encuentra bien, tranquila, estable y muy contenta” por estar con los suyos y por “los ramos, los bombones, la tarta y todo eso”. Tan solo dos días después ha llegado la trágica noticia de su pérdida.

Fue en septiembre de 2021 cuando, muy a su pesar, la actriz anunciaba su retirada profesional, a pesar de que su deseo manifiesto siempre había sido morir trabajando sobre los escenarios. No pudo ser, su salud se lo impidió. El deterioro era evidente a consecuencia de diversas operaciones e ingresos hospitalarios. Con ello, sus hijos se vieron en la tesitura de buscar una residencia en la que poder asegurar sus cuidados y atenciones. Fue trasladada a un centro de mayores en el centro de Madrid, la Residencia Santa Matilde, donde ella no llegó a sentirse nunca feliz, porque quería “huir” de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza. Así, encontró su sitio idílico en una residencia en la localidad madrileña de Las Rozas, concretamente la Orpea Punta Galea.

Aquí, Concha Velasco ya sí se sintió como en casa y estableció su hogar. Sus hijos, Manuel y Paco, acudían constantemente a charlar con ella, hacerle compañía e interesarse sobre su evolución. También su sobrina, Manuela Velasco, que siempre ha preferido no hablar demasiado sobre el tema ante los medios, aunque sí estaba muy pendiente desde la intimidad. Han sido muchos los amigos y compañeros de profesión los que han ido desfilando por la residencia para compartir unos momentos con la actriz, recordar viejos tiempos y atesorar nuevos recuerdos. Ella lo agradecía mucho y se volcaba con sus visitas, aunque esto también desgastaba mucho su fortaleza, por lo que se estableció un sistema para que todos pudiesen disfrutar de ella, pero también le permitiesen el descanso necesario.

Entre los rostros conocidos que se han dejado ver por la residencia junto a Concha Velasco destacan José Manuel Parada, Isabel Díaz Ayuso o, más recientemente, Jorge Javier Vázquez. El presentador pasó una agradable tarde con su amiga hace tan solo dos semanas atrás. Se marchó con muy buen sabor de boca y con la firme convicción de que estaba “exquisitamente atendida”, como así destacó en su blog para ‘Lecturas’. Pidió permiso a su hijo Manuel para narrar lo que vivió y la impresión que se llevó tras estar varias horas con ella. Así, el comunicador, dos semanas antes del trágico final, confesó que “tenía un aspecto estupendo” y que se divirtieron mucho recordando “constantemente anécdotas que provocan esa risa tan característica de la Velasco”.

Jorge Javier Vázquez también ofreció detalles sobre la planificación que los hijos de Concha Velasco realizaron para que todo aquel que lo desase pudiese verla y pasar un tiempo de calidad con ella. No podían amontonarse muchos en su habitación, pues no era recomendable perturbarla en exceso, pero nunca se negó a una visita, pues era consciente de lo mucho que disfrutaba con ellas y de sentirse siempre admirada y querida. La decisión de internarla no fue sencilla, pero sí necesaria, y así lo reconocía el presentador que lo consideró “un grandísimo acto de amor, porque significa aceptar que por mucho que quieras, ya no puedes llegar a lo que tu ser querido necesita”. Y lo entendió como un acierto aún más tras verla en persona y defender que Concha seguía “sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado de tantísimos años de entrega a un público que no la olvidará jamás”. Que así sea.