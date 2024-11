Así es Michelle Jiménez: de un centro de menores a representar a España en el certamen Miss Universo 2024

El pasado mes de septiembre, la modelo Michelle Jiménez veía cumplido uno de los sueños de su vida. Se alzó con la victoria del certamen Miss Universo España 2024 en una gala celebrada en la localidad tinerfeña de Guía de Isora, un título que la convierte en la representante de nuestro país en la próxima edición de Miss Universo, que tendrá lugar este sábado 16 de noviembre en Ciudad de México.

La modelo ya se encuentra al otro lado del charco, inmersa en los preparativos de cara a la que se postula como una de las noches más especiales de su vida. La sonrisa no se ha borrado de su cara en los últimos días, una sonrisa que por desgracia no la ha acompañado en todas las etapas de su vida.

Jiménez pasó por una infancia de lo más complicada a consecuencia de la relación que mantenía con su madre, una mujer que hizo de la violencia su forma de vida y que llevó a la modelo a marcharse de forma voluntaria a un centro de menores.

Madre violenta

“Ser padres no da derecho a todo. Yo tenía problemas con mi madre porque había bastante violencia y a pesar de ser una decisión difícil porque a veces pensamos que la familia es lo primero, cuando no te hacen bien, hay que alejarse”, reveló en una entrevista en el programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles”. A día de hoy, las heridas no han sanado del todo: “No nos hemos reconciliado al 100% pero nos queda mucho tiempo para poder sanar y reconstruir nuestra relación”.

Michelle Jiménez pasó por varios centros de menores desde los 12 años hasta que alcanzó la mayoría de edad, cuando empezó a formarse en Comercio y Marketing y a conducir su vida por el buen camino, aunque se encontró con algunas puertas cerradas a consecuencia de su origen.

Racismo

Precisamente, el origen de sus padres y su color de piel también ha sido objeto de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado que Jiménez ejemplifique unos supuestos cánones de belleza asociados a la mujer española. Por desgracia, no es la primera ni será la última que sufre este tipo de discriminación, aunque se trata de un asunto que parece traerle sin cuidado: “Al final siempre hay alguien que te va a criticar por lo que sea, hubiese ganado yo u otra la hubieran criticado. Sí que es verdad que tuvimos el ejemplo en Athenea el año pasado, y recibió muchísimas críticas porque era una mujer negra. Conmigo, además, fue el tema de los tatuajes (...) Tampoco consigo entender cuál es la diferencia, porque estoy segura que mucha gente dice que mis padres son de fuera y por eso no puedo representar a España; aunque estoy segura que si fuese blanca, rubia y mis padres fueran noruegos, nadie diría nada”.

Pese a todas estas adversidades, Jiménez está a un paso de convertirse de forma oficial en la mujer más bella del universo, un título que bien utilizado puede suponer el lanzamiento de su carrera y otros muchos proyectos.