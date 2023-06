Así ha sido la íntima celebración del 82 cumpleaños de María Teresa

María Teresa Campos cumplió este fin de semana 82 años. La veterana periodista, que se encuentra retirada de la vida pública, celebró su aniversario en la más estrictica intimidad rodeada de sus familiares y allegados más cercanos, arropada por sus seres queridos.

Fue hace unos días cuando Terelu Campos, hija de la comunicadora, desveló cuál era el delicado estado de salud de su madre en el "Deluxe". "No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", confesó la presentadora de Telecinco, asegurando que "no sabe que termina Sálvame, no sé si se lo voy a contar porque no sé si es bueno para ella. Sabe que lo presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión".

Toda su familia está volcada en María Teresa y nadie se ha querido perder el cumpleaños de la matriarca de uno de los clanes más importantes de nuestro país. La encargada de revelar cómo ha sido la celebración de la periodista ha sido Alejandra Rubio en "Fiesta", el programa en el que es colaboradora. "Una comida, como todos los años, juntos y ya está", desveló la joven sobre la fiesta. "Está mi madre, mi padre, mi tía y mi tío, y mi prima. Y Toñi, que es como de nuestra familia", confirmó la nieta más mediática de María Teresa, declarando que "ella es súper feliz. Es lo que te puedo decir".

Su padre, Alejandro Rubio, fue uno de los asistentes a la velada. El ex de Terelu y María Teresa se llevan a las mil maravillas y no quiso perderse esta cita tan especial para la matriarca del clan Campos. "Aunque se hayan divorciado la relación siempre ha sido muy buena, en todos los acontecimientos está. Lo han hecho muy bien y también Terelu", destacó Beatriz Cortázar en "Fiesta" sobre la asistencia de Rubio.

Carmen Borrego ha sido una de las personas que ha querido felicitar a su madre por su 82 cumpleaños en una emotiva dedicatoria a través de "Instagram". La hija pequeña de la periodista ha compartido una preciosa fotografía junto a un bonito menaje: "Felicidades mamá, ahora solo importas tú y nosotras sólo queremos tu bienestar. Te quiero tanto". En estos momentos, toda la familia se ha centrado de lleno en la felicidad y el bienestar de María Teresa y han pasado todos juntos su aniversario más especial.