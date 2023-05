Terelu Campos se enfada con Carmen Borrego por contar detalles íntimos sobre María Teresa Campos

Terelu ha manifestado su enfado con Carmen Borrego en la tarde de este jueves después de que esta compartiese públicamente detalles sobre la salud de su madre, María Teresa Campos".

“Me pilló absolutamente sin conocimiento de ello, hay cosas que no comparto porque creo que hay cosas que no dejan de pertenecer a nuestra privacidad con ella, a la nuestra”, decía Terelu y es que Carmen contó algunas cosas como que María Teresa vive “en su mundo” o que "es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo y ya no sé qué inventarme”.

Carmen Borrego, Terelu y María Teresa Campos Gtres

Aunque sí admite que hay que tratar con normalidad ciertas cosas, Terelu asegura que no hay que sobrepasar ciertos límites: “Me parece que son innecesarios”. Es por eso que la tertuliana no dudó a la hora de escribirle un mensaje a su hermana con el fin de que no contase más detalles sobre su progenitora: "Le dejé claro hasta qué punto me pareció donde ella traspasó los límites”.

Terelu pretende evitar cualquier cosa que pueda molestar a su madre: "Si hubiera un respeto real de la prensa nosotros podríamos tener, en principio, la posibilidad de mover a mi madre de una forma más segura para evitar para mí un morbo innecesario".