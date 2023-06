Qué es el deterioro cognitivo que sufre María Teresa Campos: desorientación, pérdida de memoria…

María Teresa Campos sufre algunos problemas de salud desde hace tiempo. Sus propias hijas lo han confirmado en varias ocasiones, pero no fue hasta este semana cuando Terelu Campos por fin puso nombre al mal que sufre su madre. “No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante”, dijo la presentadora de “Sálvame”. De hecho, ni ella ni su hermana han explicado a la veterana periodista que el programa en el que trabaja llegará a su fin en las próximas semanas: “No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento 'Sálvame'... pero apenas lo ve. Y cuando lo ve le hace ilusión. Me dice: 'Ay, mi hija, mira qué guapa'. Ya no me riñe, y lo echo de menos”.

Según se indica desde el Instituto Nacional del Cáncer, el deterioro cognitivo produce “alteraciones en el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones”. Entre los síntomas que pueden alertar sobre este trastorno se encuentran “la pérdida de la memoria y dificultad para concentrarse, completar actividades, comprender, recordar, seguir instrucciones y solucionar problemas. Otros signos frecuentes son trastornos en el estado de ánimo o cambios de comportamiento, pérdida de la motivación y desorientación”.

La periodista María Teresa Campos Gtres

Esta revelación llega en un momento clave para toda la familia. El próximo domingo, María Teresa cumplirá los 82 años, y lo cierto es que el clan Campos tiene doble motivo para celebrar. José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, acaba de convertirse en padre junto a Paola Olmedo. Sería un buen momento para acabar con los cismas familiares y reunirse junto a la matriarca para darle una gran alegría en uno de los días más importantes, teniendo en cuenta, además, que una de sus mayores ilusiones era convertirse en bisabuela.