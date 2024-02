Así ha sido la segunda despedida de soltera de Teresa Urquijo en Madrid

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo cuentan los días para ser marido y mujer. La pareja dará el "sí quiero" el próximo 6 de abril y se están centrado en los preparativos de su enlace matrimonial, que promete ser uno de los eventos más importantes del año en nuestro país. Inmersos en los detalles de su boda, los dos protagonistas de esta historia ya han realizado sus respectivas despedidas de soltero. La novia, el pasado fin de semana, disfrutó de una escapada a Milán junto a su grupo de amigas, entre las que se encuentra Luisa Bergel, la encargada de presentar al futuro matrimonio. El alcalde de Madrid, mientras la analista se encontraba en Italia, celebró la suya en Galicia.

Pero estas no van a ser las únicas despedidas que tengan los novios. Según desveló a principios de semana Paloma Barrientos, José Luis Martínez-Almeida celebrará otra en la capital. Pero parece ser que Teresa Urquijo ya ha tenido su segunda despedida en Madrid. Según ha desvelado en exclusiva "Semana", la prometida del alcalde disfrutó anoche de una velada con amigas en un exclusivo restaurante de la capital. Cabe señalar que estas amigas son las parejas de los amigos del político, con las que se lleva a las mil maravillas.

La velada se celebró en 'Los 33', uno de los restaurantes más exclusivos y solicitados en la capital, situado en el barrio de Las Salesas. Especializado en carne a la brasa, comparte socio con el popular Charrúa. Por el contrario, de momento, se desconocen los detalles de la futura despedida de soltero de José Luis Martínez-Almeida en la capital, pero se espera que sea en las próximas semanas.

En menos de dos meses, la pareja pasará por el altar tan solo diez meses después de haber oficializado públicamente su romance. A principios de año, José Luis Martínez anunció su compromiso con Teresa Urquijo a través de un bonito post en Instagram. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", desveló el alcalde de Madrid. El enlace matrimonial de la pareja reunirá a gran parte de la jet set nacional y será uno de los eventos más mediáticos del año.