Así ha sido la despedida de soltero gallega de José Luis Martínez-Almeida

Este fin de semana Teresa Urquijo celebró su despedida de soltera en Milán junto a sus amigas. Y ahora, según han desvelado en la crónica rosa de "Es la mañana de Federico", José Luis Martínez-Almeida también disfrutó de la suya, algo más cerca que su prometida.

El alcalde de Madrid se ha despedido de su soltería con sus amigos en La Coruña , donde se ha reencontrado con viejos compañeros, como algunos abogados del Estado, profesión que ejerció antes de dedicarse a la política.

El primer día, José Luis Martínez-Almeida disfrutó de una comida con sus allegados más cercanos en un conocido en un conocido restaurante del paseo marítimo de la Ciudad de Cristal y visitó el hotel Finisterre y los jardines de Méndez Muño, donde se fotografió con algunos visitantes, mostrándose muy cercano y amable con todo el mundo.

Al día siguiente, el alcalde se fue a Lalín, localidad situada en la provincia de Pontevedra, donde acudió junto a Rueda y Mariano Rajoy de la Feria del Cocido, participando en la campaña electoral de los populares gallegos.

Pero parece ser que esta no va a ser la única despedida de soltero que celebre Almeida. Según ha desvelado Paloma Barrientos, el alcalde disfrutará de otra fiesta en Madrid. De momento, no han trascendido más detalles.

El próximo 6 de abril José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo darán el "sí quiero" y la pareja ya ha dado el pistoletazo de salida a la carrera nupcial. El alcalde de Madrid y su prometida ya han celebrado sus respectivas despedidas de solteros y han celebrado la fiesta de pedida, tal y como manda la tradición. ¿Será la próxima despedida del político una conjunta con su próxima mujer?