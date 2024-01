El Rey Don Juan Carlos, uno de los invitados a la boda de José Luis Martínez- Almeida y Teresa Urquijo

Según ha adelantando "The Objetive", el Rey Don Juan Carlos es uno de los invitados a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. La pareja dará el "sí quiero" el próximo 6 en la finca El canto de la Cruz, situada en Colmenar Viejo, perteneciente a los abuelos de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias e Íñigo Moreno de Arteaga. Aunque se desconocen aún muchos detalles del enlace matrimonial del alcalde de Madrid y la analista, el anterior medio citado ha podido confirmar que el padre de Don Felipe VI está en la lista de invitados al evento.

Esta invitación no es de extrañar porque Don Juan Carlos es primo de la abuela de Teresa Urquijo y la novia perteneciente a la familia Borbón. Según El Debate, el Rey de España estaría muy agradecido por esta invitación, pero es muy probable que no asista a la boda de José Luis Martínez-Almeida y su prometida ya que tendría que viajar expresamente para el enlace matrimonial desde Abu Dabi y su presencia significaría un amplio despliegue de seguridad, acaparando todas las miradas de velada.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Gtres

La boda del Almeida y Urquijo reunirá a toda la jet set patria nacional y contará con invitados de primer nivel pertenecientes a todas las esferas de la sociedad, desde el mundo de la política al empresarial. Se espera una gran celebración multitudinaria aunque, de momento, no han trascendido muchos más detalles sobre quiénes serán los asistentes.

El alcalde madrileño ha querido llevar su romance en la más estricta intimidad y los novios celebraron el pasado sábado 27 de enero su fiesta de pedida, tal y como manda la tradición, en la finca familiar de los Urquijo en Los Molinillos, situado en Navalagamella, a tan solo 50 kilómetros del centro de Madrid. Según nos adelantó el Ayuntamiento de Madrid en exclusiva para LA RAZÓN unos días antes del evento, nos aseguró que sería "una reunión familiar, privada y discreta" y así lo fue.

Su amor se cocinó a fuego lento y no quiso oficializar su noviazgo hasta después de las últimas elecciones municipales, cuando volvió a ser reelegido alcalde de Madrid con mayoría absoluta. "No ha querido hacerlo público hasta después de la campaña electoral para no desviar el foco. De hecho, no trascendió tampoco que se vieran públicamente durante la noche electoral", publicó "Vanitatis" el año pasado tras conocerse el romance de Almeida y Teresa Urquijo. A penas una semana después de su victoria, el alcalde de Madrid acudió con su pareja a la Corrida de la Prensa de Las Ventas, confirmando su relación sentimental con Teresa Urquijo. El 5 de enero de 2024, siete meses después de su primera aparición como pareja, anunciaban su compromiso en redes.