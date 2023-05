Aylén Milla, exconcursante de "GH VIP": "Tengo un cáncer de mama muy agresivo"

Aylén Milla, exconcursante de "Gran Hermano VIP" y expareja de Marco Ferri, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que padece un "cáncer de mama comportado como triple negativo" y que lleva 16 quimioterapias. La influencer ha querido compartir con su más de millón de seguidores el duro bache de salud que está atravesando desde el pasado mes de noviembre de 2022.

"Toc toc, ahora sí. Soy Aylén, tengo 33 años, algunos me conocen y otros no y hago este vídeo aunque me va a costar, lo sé", comenzaba relatando Aylén Milla. "No estoy leyendo nada y quiero contaros con mis propias palabras lo que estoy pasando desde hace muchos meses", ha expresado, intentando no emocionarse. "Estoy pasando por un bache de salud. Mi diagnóstico es cáncer de mama bastante agresivo. No quiero emocionarme pero no os lo prometo. Quiero ser breve, concisa, real y genuina", ha desvelado. "Este es el momento adecuado porque lo he guardado durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto".

La influencer ha expresado, con mucho orgullo, que no tiene pelo, algo que a día de hoy no le importa. "Tampoco tengo cejas, muy poquitas, no tengo pestañas... Y ahora tengo un 'make up' porque me he cansado de fingir y de usar peluca, aunque la tengo por aquí en el estudio", ha dicho sobre su trabajo. "Yo me dedico a esto. No conozco otra cosa y por eso me he tenido que comprar la peluca y enfrentarlo", h desvelado, cansada de ocultar su enfermedad. "No quiero seguir escondiéndolo porque me aburre esa manera de comunicar y yo quiero concienciar", ha expresado sobre su enfermedad, con mucha valentía.

Story de Aylén Milla Instagram

"Cuando me dijeron que tenía cáncer desde un prime momento me dije 'ok, voy a enfrentar lo que venga, voy a resolverlo y vamos a encontrar una solución. No os voy a mentir esto es un sube y baja constante, pero yo con positivismo y una sonrisa constante siempre que pueda. Tengo efectos secundarios como llagas en la boca pero acabo de terminar mi quimioterapia tras empezar en enero", ha revelado, recalcando que nunca ha dejado de trabajar , a pesar de haber estado "muy mal". La joven, para terminar, ha querido lanzar un mensaje positivo y de apoyo a todos los que estén atravesando su misma situación, en la que ha cambiado su aspecto físico: "Tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa". Para ella, ahora lo más importante es lo que siente dentro de su corazón.

El post acumula más de 600.000 reproducciones y se ha llenado de mensajes de ánimo y de cariño. Marco Ferri, su expareja, también le ha dedicado unas emotivas y bonitas palabras. "Un ejemplo para muchos en lo más importante: como tomar hasta los momentos más difíciles de la vida. Enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero", le escribía el italiano.