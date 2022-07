Una ganadora de GH VIP España cuenta por qué no quiso hacerlo con Cristiano Ronaldo

Alyson Eckmann, ganadora de la quinta edición de GH VIP España ha hablado en redes sociales de su relación con Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United. Ambos se conocieron cuando éste jugaba en el Real Madrid.

Cuestionada por si había sido invitada a alguna fiesta privada con futbolistas, Alyson Eckmann confesó: “Lo que es una fiesta no. Pero yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su fiesta. Yo le dije que no, que ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa, con un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’. Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está”.

Cristiano Ronaldo y Alyson Eckmann se escribieron mensajes durante un mes

“Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes”, añadía Alyson Eckmann en otro vídeo de TikTok.

Por último, la ganadora de GH VIP España declaraba: “Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi. Y tampoco voy follando a famosos por el deporte de follar famosos. Si no les follas causas más impacto”.