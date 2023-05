Bárbara Rey advierte sobre algunas intimidades de Don Juan Carlos: "Hay cosas demasiado fuertes"

Bárbara Rey ha vuelto a dar mucho de qué hablar. La vedette, ayer, concedió una entrevista en 'Y ahora Sonsoles' después de la última emisión de su documental ,'Una vida Bárbara', y continuó desvelando algunos detalles de su vida sentimental que no habían salido a la luz. Las vivencias de la exmujer de Ángel Cristo siguen despertando muchísima interés en el mundo de la crónica social y parece ser que la de Totana aún tiene muchas cosas que contar sobre sus relaciones del pasado, como la que mantuvo con Don Juan Carlos I.

La madre de Sofía Cristo aseguró a Sonsoles Ónega que "podría haber una segunda temporada" de su documental pero que prefiere dejarlo así porque "hay cosas que me gustaría guardarme". "Hay conversaciones y cosas que han ocurrido en mi vida que son demasiado fuertes porque pueden repercutir en otras personas y eso no me gustaría", desveló a la presentadora. Sobre Don Juan Carlos, Bábara Rey lo tiene claro y no quiere contar más detalles sobre él para no perjudicarle. "Cuando dos personas tienen una relación hay momentos en los que se habla de todo, de todo a nivel profesional, familiar, emocional... eso puede abarcar muchas cosas y eso me lo reservaré para mí", expresó sobre el padre de Don Felipe VI.

Bárbara Rey hablando sobre su relación con Juan Carlos I en 'Espejo público' Atresmedia

"Si tu estás con una persona que tiene una familia y una esposa, y está contigo, es porque evidentemente había cosas que no funcionaban o no funcionaban como él quería", afirmó con firmeza. Aún así, está segura de que no es la única persona a la que le ha confesado algunas de sus intimidades. "Imagino que si conmigo ha hablado de algunas cosas, las habrá hablado con dos o tres, Marta, con todos mis respetos y la extranjera, la que le trae por el camino de la amargura", desveló.

Bárbara Rey no ha dudado en categorizar a Corinna Larsen como "la única reconocida" y ha querido ir más allá sobre los encuentros de la alemana y Don Juan Carlos. "Deduzco que es el mismo lugar en el que él y yo nos veíamos, pero reformado, maravilloso, con todo tipo de lujos", confesó. Tras estas incendiarias declaraciones, la vedette terminó su entrevista asegurando que, después de su largo currículum sentimental, ahora mismo "no pienso en el amor de pareja" porque ahora "soy una mujer independiente", cerrando la puerta a cualquier tipo de relación sentimental.