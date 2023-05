Bárbara Rey, sobre Don Juan Carlos: "Me regaló una medalla y no pude venderla de lo mala que era"

"Una vida Bárbara" ha llegado a su fin. El último capítulo, emitido en la noche del miércoles, repasa la segunda etapa en la relación de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos, con el que retomó su relación tras separarse de Ángel Cristo.

"Nos comportábamos como una pareja normal. Hablábamos, nos veíamos, comíamos, nos reíamos...", relata la actriz. Unos encuentros que no se producían en casa de Bárbara Rey sino en un chalé de Boadilla: "Yo le preparaba todo en mi casa, la mejor comida, el whiskito, el purito... Y él me decía 'No sabes cuánto te agradezco lo que haces teniendo en cuenta la situación en la que estás".

Bárbara Rey y Juan Carlos I Gtres

No eran buenos momentos económicos para la exvedette que afirma que el Rey nunca la ayudó. "Yo tuve que vender mis joyas para dar de comer a mis hijos. Así estaba. Y él no tenía un detalle. Bueno, me regaló una monedita de oro y cuando fui a empeñarla no me la cogieron porque era de 14 kilates y lo mínimo eran 18. Imagínate".

No tardaron en llegar las escuchas y la "mano negra" que la apartó de la televisión. También el chantaje a Don Juan Carlos por unas fotos con Bárbara Rey. Manglano, ex consejero del Rey y ex director del CSID, lo sabía todo. "En mi casa, el teléfono estaba pinchado. En la puerta se ponía una furgoneta con antenas estrambóticas. Él a veces me decía cosas comprometidas por teléfono y yo le pedía que no me las dijera, porque yo sabía que nos escuchaban, pero él decía que le daba igual. Una vez los escuché que decían: 'Apaga el magnetofón que ha terminado de hablar'. Y les dije 'Sois lo más tonto que hay en España".

Barbara Rey cuenta cómo fue su relación con el Rey Juan Carlos I Atresmedia

Llegó incluso a sufrir un asalto en su propia casa. Cintas de vídeo y casettes que guardaba en una caja fuerte desaparecieron. "Yo tengo dos o tres grabaciones, no tengo las barbaridades que dicen que tengo. Él mandó muchos mensajes y estaban en el contestador, pero los borré todos".

En el último episodio, Bárbara Rey sigue negando que recibiera dinero por estar callada (600 millones de pesetas, según se publicó): "A mí no me han llegado. Las personas que dicen que los tengo deberían demostrarlo. Yo no he hablado porque no he querido. Pero vamos, que todavía están a tiempo de dármelos. Su hijo ha renunciado a la herencia, ¿no? Pues nada, aquí estoy, estoy en Marbella. Mi vida sin él era mucho más hermosa, fácil y tranquila. Muchas veces he maldecido la hora en que volvimos. Yo no me sentía ninguna privilegiada, todo lo contrario. A veces he querido que él se interesara por mí, pero él no se interesa por nadie".