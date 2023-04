Sofía Cristo, sobre la relación de Bárbara Rey y don Juan Carlos: "A mi madre podían encontrarla muerta"

Por muchos años que pasen, Bárbara Rey siempre consigue estar en el punto de mira. Ahora, la vedette vuelve a ser el centro de atención a consecuencia del estreno de la serie sobre su vida, “Cristo y Rey”, y un documental de Antena 3, “Una vida bárbara”. En ambas producciones se indaga en uno de los episodios de la vida de la murciana que más ha dado que hablar a lo largo de los años: su supuesto affair con el Rey Juan Carlos I.

Acerca de este asunto se ha pronunciado su hija, Sofía Cristo, en el programa “Y ahora, Sonsoles”, donde ha explicado cómo se enteró de que su madre y el emérito comparten, presuntamente, una historia de amor.

“Me enteré cuando salta todo a la palestra, en el sentido de que han entrado en casa y han robado… Nos vamos enterando poco a poco, porque tenemos que estar informados de qué está pasando, de por qué a mi madre la pueden encontrar muerta”, expone la DJ. Se refiere a las supuestas amenazas que Bárbara Rey recibía de parte de las más altas esferas del Estado, que la avisaban de que podría salir muy mal parada si hacía pública su presunto romance con el padre de don Felipe VI.

Sofía Cristo en una imagen de archivo Gtres

A pesar de ese mal momento que atravesó su familia, ahora Sofía Cristo recuerda con humor e incluso orgullo ese supuesto affair entre su madre y don Juan Carlos I. “Yo no era muy mayor y ya me iba enterando de cosas. A lo mejor ella me contaba que había estado en casa alguna vez y se había sentado en mi silla, porque en las familias cada uno tiene su sitio. Yo me acercaba y decía: 'Aquí huele a Rey’”, recuerda entre risas.

Sobre este controvertido asunto, Bárbara Rey nunca se ha pronunciado públicamente de forma directa, aunque tampoco lo ha negado cuando ha salido a colación. De hecho, en la serie de Atresmedia sobre su vida, se profundiza mucho en esta supuesta historia real, y ella ha explicado en varias ocasiones que ha participado muy activamente en el desarrollo del guion.