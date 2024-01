Bárbara Rey confirma su depresión: “Hay momentos que uno se viene abajo”

Ángel Cristo ha destrozado a su madre. Bárbara Rey no levanta cabeza desde que su hijo se sentase en un plató de televisión a denunciar públicamente la mala infancia que tuvo, a la que hace responsable directa a su progenitora, olvidándose de la responsabilidad de un padre maltratador. Violencia, drogas, excesos y un chantaje al Rey Juan Carlos (que el propio monarca ha confirmado) le marcaron y quiso aligerar el peso de su mochila ante el mundo. Este paso ha dejado a la vedette con el ánimo por los suelos, viendo cómo la tristeza profunda terminaba por hundirla en una depresión. Y, pese a todo, en ningún momento está dispuesta a hablar mal de su hijo ante las cámaras.

La vedette Bárbara Rey Gtres

Así ha vuelto a suceder ahora que ha tenido oportunidad de expresarse ante los reporteros. No quiere hacer mención alguna sobre lo expuesto por Ángel Cristo en plató y se niega a reaccionar a sus provocaciones. Sin embargo, no ha tenido mayor reparo en confirmar lo que adelantaba Sofía Cristo en ‘Espejo Público’, sobre su depresión y tratamiento. Lo hace recordando aquellos años de juventud en los que un escenario calmaba cualquier pena que pudiese sufrir, incluso el dolor que tenía en las rodillas que podrían limitarla. “Ahora tu dolor no es físico, es emocional”, le ha recordado el reportero, permitiendo que ella se abriese.

“Todo va unido. El sentirse mal tanto física como psicológicamente es complicado. Hay momentos en los que uno los supera y hay momentos en los que uno se viene abajo”, ha respondido Bárbara Rey al periodista que le entrevistaba por la calle. Un momento en el que se ha sentido cómoda a plasmar lo que siente. Su hija, Sofía Cristo, ha puesto de relieve la depresión que está atravesando y ahora ella lo confirma: “Bueno, ahí voy, poco a poco”, decía ante tan complicada pregunta sobre su salud mental.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Navidad Instagram

Por suerte, Bárbara Rey no se siente sola. Así lo ha dejado claro en el cumpleaños de Eduardo Navarrete, donde ha actuado cantando su mítica canción ‘Los hombres para mí son como marionetas de cartón’. Aprovecha para subrayar que “tengo a Sofía conmigo, que es maravillosa y la he tenido siempre, pero quiero a mis dos hijos por igual, pero cada uno es de una forma distinta. Yo no quiero que mi hija esté preocupada por mí, pero sé que está preocupada por mí, porque ella se preocupa y por los que no se preocupan por ella”.