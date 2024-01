Sofía Cristo, sin tapujos, cuenta toda la vedad sobre Bárbara Rey: "Está en manos de profesionales"

La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180º desde que su hijo, Ángel Cristo Jr., decidió sentarse en el plató de "¡De viernes!" a finales del mes de noviembre. El primogénito de la vedette concedió su primera e incendiaria entrevista en televisión y dinamitó por completo el clan familiar. A partir de ese día comenzó una verdadera pesadilla para la actriz y Sofía Cristo.

Tras unas navidades muy complicadas, Bárbara Rey y su hija han continuado acaparando todos los titulares de la prensa del corazón, a pesar de que la presión mediática se ha rebajado un poco. La artista se volvió a subir a un escenario el pasado 16 de enero durante la fiesta del 30 aniversario del diseñador Eduardo Navarrete. Madre e hija han continuado con sus respectivas vidas y compromisos profesionales a pesar del gran desengaño que han sufrido con Ángel Cristo Jr.

Esta mañana, Sofía Cristo ha hablado sin tapujos sobre la verdadera situación por la que está atravesando su madre, a raíz de haber sido cuestionada por actuar en la celebración del cumpleaños de Navarrete. Mi madre está en tratamiento por una depresión e hizo un esfuerzo tremendo el otro día", ha sentenciado en "Espejo Público". "No entiendo que se siga hablando con esa falta de respeto sobre mi madre. Todo aquel que calumnie a mi madre y a mí lo estamos demandando y quien se lo tome a broma, estupendo, porque esa persona va a tener que trabajar el resto de su vida para nosotras", ha asegurado la DJ, muy molesta.

Bárbara Rey actuó en el 30 cumpleaños de Eduardo Navarrete Carlos Sempere

Además, no ha despreciado la oportunidad de volver a cargar contra su hermano y así lo ha definido: "Mi hermano tiene la misma cara de Ángel que tenía mi padre. Hago esta comparación porque somos familia, tenemos genética". Muy sincera, Sofía Cristo ha desvelado que "desde que ha pasado todo esto, madre se ha puesto en manos de profesionales" y ella, aunque tiene "días muy complicados y días de mierda en los que no me quiero levantar de la cama", tiene "la mente más fuerte" que Bárbara Rey, siendo el mayor apoyo de la vedette en estos momentos tan difíciles para ambas.

"Una persona que tiene depresión no tiene por qué estar todo el día em la cama. Navarrete es muy fan de mi madre y la llevé como sorpresa. Mi madre está intentando salir del pozo y se subió al escenario como terapia, no tiene que encerrarse en casa. Mi madre no se merece esto", ha sentenciado sobre la última polémica en la que se ha visto Bárbara Rey envuelta por haber actuado en el cumpleaños del diseñador.