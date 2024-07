Bárbara Rey prepara su venganza contra su hijo Ángel en forma de memorias explosivas

Por fin lo reconoce: “todos los días escribo notas sobre lo que está ocurriendo en mi vida. Ya tengo muchas cosas escritas. Y, si, las publicaré, pero no sé todavía cuando. Es posible que salgan a la luz cuando cuando yo ya no esté en este mundo. No tengo prisa…”

Será su venganza, póstuma o no, contra un hijo que ha dicho cosas muy fuertes contra ella. Por el momento, les veremos enfrentados en los tribunales, se espera un cara a cara impactante. La relación materno filial es completamente inexistente. No hay posibilidades de reconciliación, el cisma familiar es absoluto.

Ángel Cristo en '¡De viernes!' Mediaset

Aún así, confiesa que “le deseo a Ángel que sea feliz en la vida, que tenga mucha suerte, pero no pienso hablar de él, porque, entre los hijos y los padres no es un tema de perdón, yo le he querido siempre y le sigo queriendo, porque mis hijos son el mejor regalo que me ha dado la vida”.

Bárbara realizaba estas declaraciones el pasado viernes durante la celebración del certamen de Mister Gay en Madrid. No quiso contestar a las preguntas sobre su ex amigo Edmundo Arrocet, del que no guarda un buen recuerdo: “no voy a opinar nada de ese hombre porque no me interesa. Pero no me parece bien que se meta con Alejandra Rubio, no me parecen justos los ataques que está recibiendo por estar embarazada, no entiendo el revuelo tan inmenso y por qué la critican tanto por haber vendido una exclusiva”.

En este sentido, arremete igualmente contra Amador Mohedano, quien también se ha permitido hablar sobre Alejandra: “le recuerdo que su hija Chayo se quedó embarazada cuando era más joven que Alejandra, y ya vemos donde está el padre de su hijo, Antonio Tejado. Sus comentarios me parecen feísimos, siempre habla el que más tiene que callar”.