Alejandra Rubio se ríe de Amador Mohedano por su injustificado ataque por su embarazo

El embarazo de Alejandra Rubio un mes después de sus primeros besos con Carlo Costanzia no ha sido entendido por todos. Tampoco es necesario. Las críticas que está recibiendo la hija de Terelu Campos por haber seguido adelante con la gestación a pesar de que estaba dando sus primeros pasos con el hijo de Mar Flores han sido amargas. Pero quizá la que ha llegado por parte de Amador Mohedano, pese a la dureza de sus palabras, no ha llegado a cuajar en ella, quien no ha podido más que reírse a carcajada limpia. Este jueves, la colaboradora de ‘Así es la vida’ se ha topado con las declaraciones que ha vertido el tío de Rocío Carrasco sobre su familia, criticando muy duro a Terelu, Carmen Borrego y Alejandra, a quienes considera “tres campos sin labrar”, entre muchas otras lindezas.

Amador Mohedano Gtres

De las hermanas ha asegurado que mantienen una cara delante de las cámaras y otra actitud mucho más fría y soberbia detrás de ellas. Parece que no siente simpatía hacia las hijas de María Teresa Campos, a quienes ha puesto a caer de un burro en cuanto ha tenido un micrófono delante. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido cómo se ha referido a Alejandra Rubio y su relación con Carlo Costanzia, básicamente porque, tal y como reconoce ella, ni tan siquiera se han visto una sola vez en su vida. Con este detalle sobre la mesa, el hermano de Rocío Jurado considera que el hecho de que se haya quedado embarazada tan pronto, a sus 24 años, no le hace indicar nada bueno: “Creo que no es un momento bueno”. Además, llega a vaticinar un pronto final para la pareja, asegurando que su ruptura llegará incluso antes que el nacimiento de su hijo.

“Una falsedad muy grande todo. A Carlo no lo conozco. Lo del embarazo no es un momento bueno. Ella ahora está en televisión aprendiendo, que le queda mucho. Y el chaval tendrá que rehacer su vida. Un niño, una barriga. Eso es una responsabilidad que te cambia la vida”, opina Amador Mohedano sobre las intimidades de los enamorados, aunque no les haya visto nunca en persona y, mucho menos, interactuando entre ellos. Quizá sienta que a través de las portadas del kiosco rosa y lo mostrado en televisión los conozca a la perfección. Tanto, que incluso llega a sentenciar que “no llegan a septiembre. Estamos a julio, quedan dos meses. A septiembre no llegan, imposible”. Muy seguro está de su predicción.

Alejandra Rubio ha escuchado, divertida, sus inoportunas declaraciones desde el plató de ‘Así es la vida’. No podía dejar de reír y es que le ha hecho especialmente gracia la forma en la que se ha referido a ella y su familia: “¿Hay tres Campos sin labrar? No le conozco, no le he visto en mi vida. ¿Pero qué tiene que opinar este señor? Que se meta en sus asuntos”, decía la novia de Carlo Costanzia. Además, quiso devolverle el ataque al recordarle que él tiene muchos problemas a los que hacer frente y que sería recomendable que no se preocupase por los problemas ajenos. Especialmente al hablar de Campos, pues “a ti te acaban de quitar tu campo, que te han embargado”. No ha querido darle mucha más importancia a sus palabras, pues no sabe muy bien por qué ha querido hablar de ella y su decisión de ser madre con su novio. Lo que no ha querido entrar a valorar ha sido los ataques hacia su madre y su tía, pues ellas ya tendrán ocasión de rendir cuentas en siguientes capítulos del culebrón mediático.