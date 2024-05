Ángel Cristo reta a Bárbara Rey: sin opción al perdón, eleva el tono de sus ataques

Ángel Cristo se sienta de nuevo en ‘De viernes’ para tirar de la manta contra su madre, Bárbara Rey, además de contra su hermana, Sofía Cristo. Con su nueva entrevista deja claro que su relación familiar está más que rota y no tiene intención alguna de recuperar el contacto perdido a raíz de su primera incursión al programa, previo a su concurso en ‘Supervivientes’. Desde plató refuerza su testimonio su pareja, Ana Herminia, también en pie de guerra con su familia política. En el primer avance de su nuevo contrataque, llamado ‘Mamá, déjame en paz’, ha sido especialmente claro a la hora de definir su relación actual con las mujeres que fueron un pilar en su día. Asegura no estar al tanto de todo lo que ellas han dicho durante su estancia en Honduras, pero sí que reconoce sus ganas de escucharlo, pues cree que su madre “siempre se supera”. Y es que cree que ha desaprovechado todas las oportunidades que la vida le ha dado para demostrarle “que me quería de verdad y nunca lo ha hecho”.

“Estoy totalmente seguro de que mi madre quiere que mi relación con Ana termine lo antes posible”, responde tras escuchar esos totales en los que la vedette llama a su hijo “tonto del culo”, por lo enamorado que se muestra con su chica en público. Es más, se mantiene impasible cuando pronuncia que “en ningún momento me he acordado de mi madre ni de mi hermana” durante su estancia en ‘Supervivientes’, tan solo de Ana y “mis hijas, mis gatitas”. No duda en retarlas al dejar claro que no le ha llegado ninguna demanda por su parte, como así anunciaron ellas, y les anima a dar tan drástico paso. No le tiembla el pulso y no hay cambios en la modulación de su voz.

Incluso ha criticado las muestras de cariño de su madre, cuando le besaba en la boca, como así criticaba su esposa. Mucho se ha hablado sobre esta cuestión, pero esperada era su propia versión sobre esos ósculos en los labios que muchos han visto inapropiados. ¿También él? Dice que estaba obligado a besarla y que si la rechazaba “después teníamos una discusión muy grande. He tenido que aguantar, callar y hacerlo”. Pero, ¿no tiene intención alguna de perdonar el pasado? Para Ángel Cristo no entra en sus planes, pero sí que le desea que “los años que le quedan los viva muy feliz, pero que me deje en paz”. Le desea lo mejor, pero siempre lejos de él y de la mujer con la que desea formar una familia y ser feliz.

También ha causado mucho revuelo cómo defiende la memoria de su padre, Ángel Cristo, restando importancia a los duros episodios de malos tratos por los que tuvo que pasar su madre. Bárbara Rey considera que es grave que su vástago haya excusado la violencia machista que él mismo ha presenciado desde que era un niño. Es por eso que esta importante cuestión ha salido a relucir en su última entrevista en ‘De viernes’. El protagonista se desdice, en parte, de su sentencia y ahora confiesa que “no puedo negar la realidad, la evidencia está claro. Yo de mi padre he dicho, por ejemplo, que disparó a mi madre y que de milagro no le dio en la pierna. Yo vi cómo el tiro se quedó clavado en una cómoda”. Ahora bien, no cree que su madre haya tenido buenas intenciones después, pues mostraba una preocupación que él entendía falsa, ante los problemas de salud del domador antes de su fallecimiento: “Mi madre ha intentado cuidar a mi padre de cara a la galería, ella iba al hospital para que la prensa la viera. Ella siempre ha ido de mártir y esa es la realidad”, sentencia.

No parece dispuesto a dar su brazo a torcer y buscar un punto de entendimiento. Ángel Cristo quiere romper lazos con Bárbara Rey y también con su hermana Sofía. Las considera el enemigo, ahora tan solo de forma mediática, aunque podría serlo también en los juzgados. Eso sí, no les tiene miedo, pues cree que para eso antes deberían probar a “contar la verdad” y eso implicaría que él se defienda y sacar esas pruebas de las que siempre habla y que complicarían el futuro de su familia. Está dispuesto a hacerlo si con eso recupera la paz que dice estar buscando.